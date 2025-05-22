Galatasaray’ın efsane isminin oğlu sessiz sedasız evlendi!

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12 yıl evli kaldığı iki kızının annesi Melis Çiftçi'den Aralık 2020'de anlaşmalı olarak boşanan Ali Gürsoy, bir süre sonra Gonca Ünsal ile flört etmeye başlamıştı. Güzel giden ilişkilerini artık resmiyete dökmeye karar veren aşıklar, çok yakın birkaç arkadaşlarının şahitliğinde evlendi.

Her ikisinin de ikinci evliliği olduğu için büyük bir nikah veya düğün yapmak istememişler. Onun yerine sade bir nikah ve ardından yakın dostlarıyla küçük bir kutlamayı tercih etmişler. Ali-Gonca Gürsoy çiftine ben de ömür boyu mutluluklar diliyorum."

Ali Gürsoy'un eski eşi Melis Çiftçi / Kaynak: A HABER ARŞİV