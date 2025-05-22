Galatasaray’ın efsane isminin oğlu sessiz sedasız evlendi!
Galatasaray camiasının yakından tanıdığı bir isim, herkesi şaşkına çeviren bir gelişmeyle gündeme geldi. Kulübün efsane yöneticilerinden Ergun Gürsoy’un büyük oğlu, iş insanı Ali Gürsoy, sessiz sedasız dünyaevine girdi.
Galatasaray camiasının yakından tanıdığı isimlerden iş insanı Ali Gürsoy, sessiz sedasız sürpriz bir nikah ile evlendi.
SESSİZ SEDASIZ DAMAT OLDU
Sabah'tan Bülent Cankurt bugünkü köşe yazısında konuyu şu sözlerle kaleme aldı:
"Galatasaray'ın efsane yöneticilerinden Ergun Gürsoy'un büyük oğlu, iş insanı Ali Gürsoy sessiz sedasız damat oldu. Evet, yanlış okumadınız... Mutluluklarına benim de birkaç kez şahit olduğum aşıklar, en yakınlarına bile sürpriz yapıp Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde, ömür boyu mutluluğa imza attı.
12 yıl evli kaldığı iki kızının annesi Melis Çiftçi'den Aralık 2020'de anlaşmalı olarak boşanan Ali Gürsoy, bir süre sonra Gonca Ünsal ile flört etmeye başlamıştı. Güzel giden ilişkilerini artık resmiyete dökmeye karar veren aşıklar, çok yakın birkaç arkadaşlarının şahitliğinde evlendi.
Her ikisinin de ikinci evliliği olduğu için büyük bir nikah veya düğün yapmak istememişler. Onun yerine sade bir nikah ve ardından yakın dostlarıyla küçük bir kutlamayı tercih etmişler. Ali-Gonca Gürsoy çiftine ben de ömür boyu mutluluklar diliyorum."
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