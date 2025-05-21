Mehmet Çetin olayında 5 gözaltı: Arkadaşının evinden silah çıktı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 10 yıl önce sırra kadem basan Mehmet Çetin'in eşi Derya Kor ve arkadaşı Bayram Akçay dahil olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan arama çalışmaları sonrası Bayram Akçay'ın evinde silah bulundu.
2015'te Isparta'dan şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı Müge Anlı'ya konu olmuştu. Yakınları 10 yıldır izine rastlanmayan talihsiz adamın Bayram Akçay tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu. Olayla ilgili flaş gelişmeler yaşandı.
"CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ ARAMAYIN" DEMİŞTİ
Ailesi, Mehmet'in kaybolmadan önce son olarak yakın arkadaşı Bayram Akçay ile görüştüğünü ve aralarında bir tartışma yaşandığını öne sürüyordu. Baba Ali Çetin'in iddiasına göre, Bayram Akçay olaydan sonra Mehmet'in cinsiyet değiştirip Antalya'ya kaçtığını söylemişti. Ayrıca Mehmet'in eşi Derya Çetin ile Bayram Akçay'ın, hem kaybolmadan önce hem de kaybolduktan sonra telefon görüşmeleri yaptığı da iddialar arasında.
"ÜVEY OĞLUNU ÖLDÜRDÜ"
Günlerdir devam eden yayınlarda Derya ve Bayram'ın çelişkili açıklamaları üzerinde durulurken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Akçay, Çetin'in kaybolduğu gün kız kardeşi Fatma'nın eşi Hüseyin ile beraber olduğunu ifade etmişti. Hüseyin hakkında, yıllar önce gerçekleşen bir çocuk ölümüyle ilgili ciddi iddialar ortaya atıldı.
İddialara göre Hüseyin, 8,5 yaşındaki engelli üvey çocuğunu öldürmüştü. Hüseyin'in eşi Fatma'nın yıllar önce karakola giderek, eski evliliğinden olan 8,5 yaşındaki engelli oğlu Arda'nın, Hüseyin tarafından boğularak öldürüldüğünü ileri sürdüğü hatta şikayette bile bulunduğu öğrenildi. Ancak Fatma'nın bu şikayetini ertesi gün geri çektiği bilgisine ulaşıldı.
5 KİŞİ GÖZALTINDA
Anlı'nın iki olayın birbiri ile bağlantılı olabileceğine dikkat çekmesinin ardından peş peşe önemli ihbarlar geldi. Tüm bu gelişmelerin ardından emniyet güçleri harekete geçti. 2 şehirde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Derya, Bayram, Tarık Berber, Fatma ve Hüseyin gözaltına alındı.
21 Mayıs tarihli yayında Anlı, son gelişmeleri duyurdu. Anlı, "Duyduğuma göre; Bayram, Arda'nın ölümü beni bağlamaz demeye başlamış" dedi.
EVİNDEN SİLAH ÇIKTI
Bayram Akçay'ın evinden ise silah çıktığı öğrenildi. Akçay, evinde bulunan silahı ilk başta reddetti.
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