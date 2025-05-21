Yıldız Tilbe'den şaşırtan Maradona çıkışı! "Bugün öğrendim"
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımla gündeme oturdu. Sıra dışı açıklamalarıyla bilinen Tilbe, bu kez de futbol efsanesi Diego Maradona’nın ölümünü yeni öğrendiğini açıkladı.
Türk müziğinin en sıra dışı ve renkli isimlerinden biri olan Yıldız Tilbe, güçlü sesi, dillerden düşmeyen şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Her hareketiyle olay yaratmayı başaran ünlü şarkıcı, dün yaptığı paylaşımla yine yüzleri güldürdü.
Tilbe, paylaşımında futbol dünyasının unutulmaz ismi Diego Maradona'nın vefatını yeni öğrendiğini ifade etti. Tilbe'nin paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.
"MARADONA ÖLMÜŞ"
X (eski adıyla Twitter) hesabından açıklama yapan Tilbe, "Maradona ölmüş, yıllar olmuş. Bugün öğrendim, çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.
Bazı kullanıcılar Tilbe'nin açıklamasını samimi bulurken, bazıları ise bu tür olaylara olan ilgisizliğine şaşırdıklarını dile getirdi.
Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde, 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Beyin kan pıhtısı nedeniyle geçirdiği operasyonun ardından evinde istirahate çekilen Maradona, kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Resimde ilk ne gördün? Kişilik testi: Zeka ve dikkat seviyen ortaya çıkıyor...
- 2B arazisi nedir, kimler satın alabilir? 2B arazisine ev yapılır mı, şartları neler?
- TUS tercihleri başladı: ÖSYM TUS kontenjanları açıklandı! 2025 Taban ve tavan puanlar ne oldu?
- Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai liste açıklandı: İşte sorgulama ekranı
- Ziraat Bankası işe alım yapıyor! İşte başvuru şartları ve pozisyonlar
- KOSGEB DUYURDU: En az 1 milyon TL 3 sene vadeli kredi alabilirsiniz
- Afrika kökenli yaz geliyor: O iller 35 dereceyi görecek! O tarihten sonra kırkikindi yağışlarına dikkat!
- Optik illüzyon testi: Aslan mı kedi mi? İlk gördüğünüz hayvan kişiliğinizin şifresini çözüyor
- Onlar doğuştan tembel! En disiplinsiz 2 burç belli oldu
- Konut kredisi faiz oranları güncellendi! İşte 1.5 milyon TL kredinin ödeme planı
- Hastalıklara kalkan olun! Canan Karatay'ın bağışıklık sistemini güçlendiren sırrı ortaya çıktı!
- Sinek istilasına son verin: İşte evinizden sinekleri kovmanın sırrı