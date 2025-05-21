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Yıldız Tilbe'den şaşırtan Maradona çıkışı! "Bugün öğrendim"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.05.2025 16:57
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Yıldız Tilbe’den şaşırtan Maradona çıkışı! Bugün öğrendim

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımla gündeme oturdu. Sıra dışı açıklamalarıyla bilinen Tilbe, bu kez de futbol efsanesi Diego Maradona’nın ölümünü yeni öğrendiğini açıkladı.

Türk müziğinin en sıra dışı ve renkli isimlerinden biri olan Yıldız Tilbe, güçlü sesi, dillerden düşmeyen şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

Her hareketiyle olay yaratmayı başaran ünlü şarkıcı, dün yaptığı paylaşımla yine yüzleri güldürdü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Tilbe, paylaşımında futbol dünyasının unutulmaz ismi Diego Maradona'nın vefatını yeni öğrendiğini ifade etti. Tilbe'nin paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: AAKaynak: AA

"MARADONA ÖLMÜŞ"

X (eski adıyla Twitter) hesabından açıklama yapan Tilbe, "Maradona ölmüş, yıllar olmuş. Bugün öğrendim, çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Bazı kullanıcılar Tilbe'nin açıklamasını samimi bulurken, bazıları ise bu tür olaylara olan ilgisizliğine şaşırdıklarını dile getirdi.

Kaynak: AAKaynak: AA

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde, 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Beyin kan pıhtısı nedeniyle geçirdiği operasyonun ardından evinde istirahate çekilen Maradona, kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

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