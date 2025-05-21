Ege Kökenli acı haberi duyurdu! Anne olmak için gün sayıyordu
Lior Ahituv ile 2022 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Ege Kökenli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Güzel oyuncu, gebeliğinin 22.haftasında bebeğini kaybetti.
'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Kefaret' gibi yapımlarda rol alan Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturmuştu.
Mutlu evlilikleri devam eden çiftin hakkında geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerine dair iddialar ortaya çıkmıştı. Kökenli hakkında çıkan iddiaları doğrulamış ve anne olacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Instagram'dan peş peşe hamilelik pozları paylaşan Ege Kökenli bu kez acı haber verdi. Ünlü oyuncu gebeliğinin 22.haftasında bebeğini kaybetti.
MİNİK KIZIMIZI KUCAĞIMIZA ALAMADIK
Bir paylaşımla yaşadıklarını duyuran Kökenli şu ifadelere yer verdi:
"Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22.haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik.
Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık.
Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimizde alan tanımayı tercih ediyoruz."
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