Usta oyuncu Ahmet Mekin taburcu oldu

AHMET MEKİN KİMDİR?



Ahmet Mekin, doğum adıyla Ahmet Kurteli, 17 Ağustos 1932 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve tiyatro oyuncusudur. Bakırköy Halkevi'nde sahneye çıktı. 1957'de Mahşere Kadar filmiyle sinemaya geçti. Zaman zaman tiyatroya da dönerek 200'e yakın filmde oynadı. Karakter rollerinde başarılı oldu.



Önemli filmleri arasında Osman F. Seden'in Aşktan da Üstün (1961), Tarık Dursun'un Kelebekler Çift Uçar (1964), Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları (1964) ve Bir Türk'e Gönül Verdim (1969), Lütfi Ö. Akad'ın Düğün (1973), Atıf Yılmaz'ın Selvi Boylum Al Yazmalım (1978) ve Feyzi Tuna'nın Seni Kalbime Gömdüm (1982) ile Kuyucaklı Yusuf (1985) adlı yapıtları sayılabilir.

Kaynak: DHA