Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in gözyaşları sel oldu! Anneleri son yolculuğuna uğurlandı
Aslı Hünel ile Saruhan Hünel'in vefat eden annesi Şükran Hünel, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede iki kardeş, gözyaşlarına boğuldu.
Şarkıcı Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel, anne acısıyla sarsıldı. Ünlü kardeşlerin bir süredir yoğun bakımda tedavi gören anneleri Şükran Hünel yaşamını yitirdi.
"YENİDEN KAVUŞACAĞIZ"
Aslı Hünel, annesine "Annem gücüm, dünyam, hem anam hem nazlı kızım, benim aşkım, seni kalbimin en derinlerde tüm hücrelerime kadar seviyorum. Senin olmadığın bir dünyayı düşünemiyorum ben ama sen yaptığın iyiliklerle, sürprizlerle, esprilerinle, merhametinle dokunduğun kalplerde o kocaman yüreğinle yaşamaya devam edeceksin.
Annem. Babamla kavuştunuz, seni babam karşılayacak orada annem sonra yeniden kavuşacağız. Bu sadece kısa bir ara dinlen, ben gelene kadar annem çünkü bu hastalıklar seni çok yordu güzel anam dinlen huzurla" diye veda etti.
2. Sayfa'nın haberine göre; dün vefat eden Şükran Hünel, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Talat Bulut, Ragıp Savaş ve daha birçok ünlü isim, Hünel kardeşleri zor günlerinde yalnız bırakmadı. Aslı Hünel ile ağabeyi Saruhan Hünel cenazede gözyaşlarına boğuldu.
"ÇABALADIM, YAŞATAMADIM"
Aslı Hünel, "Yaşatamadım daha, çok çabaladım yaşatamadım ki" diyerek gözyaşı döktü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Aslı Hünel'i zor gününde yalnız bırakmadı.
BABALARI DA 2020'DE VEFAT ETTİ
Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in babaları Mehmet Fevzi Hünel de corona virüs sebebiyle 2020 yılında hayatını kaybetmişti.
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