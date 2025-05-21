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Feyza Civelek kötü haberi duyurdu! Önce kolu şimdi de gözü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.05.2025 13:26
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Feyza Civelek kötü haberi duyurdu! Önce kolu şimdi de gözü

Son dönemde oyunculuğuyla oldukça konuşulan Feyza Civelek'in başına gelmeyen kalmadı. Geçtiğimiz aylarda kolunu kıran Feyza Civelek, bu kez de gözündeki problemle gündeme geldi. Ünlü isim, son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Lara karakteriyle hayatımıza giren Feyza Civelek, şubat ayında talihsiz bir kaza yaşamış ve kolunu kırmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

BİR AY ÖNCE KOLU KIRILMIŞTI

Kolu kırık fotoğrafını paylaşan Civelek, "Kolumu kırdım, görünmez kaza. Yine nazara geldik." ifadelerini kullanmıştı. Geçirdiği ameliyat sonrası kısa sürede sağlığına kavuşan ünlü isim, bu kez de gözündeki sorunla gündeme geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

KORNEASI YIRTILDI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 30 yaşındaki oyuncu, korneasının yırtıldığını açıkladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Gözünün son durumunu paylaşan Feyza Civelek, "Gözüm mikrop kaptı diye doktora gidip korneamın yırtıldığını öğrenerek çıktım hastaneden. Nazara gelmeye devam ediyorumdur" ifadelerini kullandı.

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