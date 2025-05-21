Feyza Civelek kötü haberi duyurdu! Önce kolu şimdi de gözü

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BİR AY ÖNCE KOLU KIRILMIŞTI

Kolu kırık fotoğrafını paylaşan Civelek, "Kolumu kırdım, görünmez kaza. Yine nazara geldik." ifadelerini kullanmıştı. Geçirdiği ameliyat sonrası kısa sürede sağlığına kavuşan ünlü isim, bu kez de gözündeki sorunla gündeme geldi.