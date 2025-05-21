Ferdi Tayfur'un dava açtığı damadı konuştu! "'Eşime bir şirket armağan ettim"

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Tayfur, damadı Aydın'ın 'Tuğçe Tayfur Store' markasını izinsiz tescil ettirerek haksız kazanç elde ettiğini öne sürdü ve 'Tayfur' markasının iptalini isteyerek mahkemeden tedbir talep etti.

'EŞİME ŞİRKET KURDUM BU DAVALARIN İÇERİSİNE ÇEKİLDİM'

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın, "1 yıldır gündemi meşgul ediyoruz. Olabildiğince sessiz kalmaya çalıştım dava süreci boyunca. Hatta bugüne kadar, rahmetli kayınpederim vefat edene kadar ben dosyaya herhangi bir vekalet, çalışan avukatlarım olmasına rağmen sundurmamıştım ama görüyorum ki mirasçılar, benim sermayesini yatırdığım şirkete ortak olmak gibi bir niyet içerisinde olduklarını fark edince kendimizi savunma mekanizması kurduk. Bugün ön inceleme duruşması yapılacaktı. Dava esasa geçemeden, usule uygun olmadığı için bir sonraki aşamaya ertelendi. 1 aylık bir zaman istendi hakim tarafından, mirasçıların belirlenmesi ve kimin davaya devam edip etmeyeceğinin öğrenilmesi için. Karşı tarafın avukatı davaları kazandığına dair haberler yaptırıyor. Bunlar tamamen yanlıştır ve yalandır. " dedi.