Ferdi Tayfur'un dava açtığı damadı konuştu! "'Eşime bir şirket armağan ettim"
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, vefatından önce kızı Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammed Aydın’a 'Tayfur' markasını izinsiz kullandıkları gerekçesiyle dava açmıştı. Mahkemenin tedbir kararı koymasına itiraz eden Aydın, 'Bir Türk erkeği olarak eşime bir şirket armağan ettim, bu vesileyle bir marka oluşturdum. Ardından kendimi bu davaların içinde buldum' dedi.
2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur vefatından önce 'Tayfur' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın'a dava açtı.
Tayfur, damadı Aydın'ın 'Tuğçe Tayfur Store' markasını izinsiz tescil ettirerek haksız kazanç elde ettiğini öne sürdü ve 'Tayfur' markasının iptalini isteyerek mahkemeden tedbir talep etti.
'EŞİME ŞİRKET KURDUM BU DAVALARIN İÇERİSİNE ÇEKİLDİM'
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın, "1 yıldır gündemi meşgul ediyoruz. Olabildiğince sessiz kalmaya çalıştım dava süreci boyunca. Hatta bugüne kadar, rahmetli kayınpederim vefat edene kadar ben dosyaya herhangi bir vekalet, çalışan avukatlarım olmasına rağmen sundurmamıştım ama görüyorum ki mirasçılar, benim sermayesini yatırdığım şirkete ortak olmak gibi bir niyet içerisinde olduklarını fark edince kendimizi savunma mekanizması kurduk. Bugün ön inceleme duruşması yapılacaktı. Dava esasa geçemeden, usule uygun olmadığı için bir sonraki aşamaya ertelendi. 1 aylık bir zaman istendi hakim tarafından, mirasçıların belirlenmesi ve kimin davaya devam edip etmeyeceğinin öğrenilmesi için. Karşı tarafın avukatı davaları kazandığına dair haberler yaptırıyor. Bunlar tamamen yanlıştır ve yalandır. " dedi.
'DAVAYI KAZANMIŞ BİR TARAF YOK'
Aydın, "Dosyaya dair vekalet sunduk ve şu anda davada kazanılmış bir taraf yoktur. Kazanılmış taraf olmadığı gibi bizim haklı olduğumuzu hakimlere beyan dilekçemizde açıklayarak, zaten bir sonraki duruşmada, yüksek ihtimalle, kuvvetle muhtemel usulden ret alarak, davanın düşmesine sebep olacaktır. Ben her Türk erkeği gibi eşine bir şirket hediye etmiş bir adam olarak bir marka kurdum, sonrasında bu davaların içerisine çekildim. Davaların içerisine çekildiğimde, dava sürecinde savunma yerine herkesin canı yandığında sesi çıkabileceği şekilde sesimi çıkardım. Tuğçe Hanım dava ediyor kendi markasını dava etmiş konumda olduğu için. Takdir hakimde olacak.1 aylık bu süreyi bekleyeceğiz. " şeklinde konuştu.
Kayınpederi Ferdi Tayfur'u mağazanın açılışına davet ettiğini hastalık sebebiyle açılışa katılamadığını bildiğini söyleyen Aydın, "Rahmetli kayınpederim bize dava açtığını bile bilmiyormuş. Bunları usulsüzce alınan vekaletlerde zaten ortaya koydular. Bu davada avukatlar zaten çok sayıda şikayette bulundu. Bana açılmış davada rahmetli kayınpederimin heyet raporuyla vekalet vermesi gerekirken, vekalet aldırılarak kızına ve bana dava açılmıştır.Adamın dava açıldığından haberi bile olmadığı ortadadır." dedi.
DAVANIN USULDEN REDDEDİLMESİNİ İSTEDİ
Muhammed Aydın'ın avukatları aracılığıyla verilen dilekçede, hakkında dava açılan Tuğçe Tayfur Store markasının asıl sahibinin Tuğçe Tayfur Aydın olduğu belirtildi.
Ferdi Tayfur'un vefatından sonra Tuğçe Tayfur Aydın'ın mirasçısı olarak da davaya katıldığı ve hem davacı hem de davalı konumuna geldiği belirtildi. Bu nedenle davanın konusunun anlamını yitirdiği ve davanın usulden reddedilmesi gerektiği dilekçede yer aldı.Aydın sözlerini "Tuğçe Tayfur'un bu konuyla ilgili diploması var bildiği işi yapmak istedi aslına bakarsanız " cümleleriyle noktaladı.
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