Bomba iddia: Ünlü mimar yarı yaşındaki sevgilisinden bebek bekliyor!
Sosyetenin gözde isimlerinden ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu ile kendisinden yaşça küçük asistanı Tuba İnan'ın bebek beklediği iddiası magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı.
Ödüllü mimar Murat Tabanlıoğlu, geçtiğimiz yaz, 9 yıllık sevgilisi Nina Öger ile yollarını ayırmış, kısa bir süre sonra da asistanı Tuba İnan ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Çift, şimdi de bomba bir iddiayla magazin gündemine oturdu. İddiaya göre; 64 yaşındaki ünlü mimar ve kendisinden yaşça küçük sevgilisi bebek bekliyor!
Sabah'tan Bülent Cankurt, bugünkü köşe yazısından konuyu şu sözlerle kaleme aldı:
"Şimdilerde sosyete ve iş dünyası, 64 yaşındaki ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu'nun yarı yaşındaki asistanı Tuba İnan'nın hamile olduğu dedikodusuyla çalkalanıyor! Vallahi olur mu olur!
9 yıllık sevgilisi Nina Öger'den geçen yaz ayrılıp arayı hiç açmadan Tuba İnan ile flört etmeye başlayan, sosyal medyada aşk kokan pozlarını paylaştığı sevgilisine önceki ay da evlenme teklif eden Murat Bey, yaklaşık 10 ayır herkesi dumura uğratıyordu!
Hatta evlenecekleri haberini verirken, "İkinci baharını yaşayan Murat Bey'in, bundan sonraki bombası ise, boyunca olan kızı Mina Gürsel Tabanlıoğlu'na kardeş getirmek olacaktır herhalde" diye takılmıştım! Ve son bombayı da patlattı!
Bu arada Murat Tabanlıoğlu, Tuba İnan ile evlilik kararı alınca, 20 yıl evli kaldığı ve aynı zamanda ortağı olan Melkan Gürsel ile 10 yıl süren 'medeni ilişkisi' bitmiş, ortaklıkları da sona ermişti. Bu bebek haberinden sonra bakalım neler olacak!"
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