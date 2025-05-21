Bomba iddia: Ünlü mimar yarı yaşındaki sevgilisinden bebek bekliyor!

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Hatta evlenecekleri haberini verirken, "İkinci baharını yaşayan Murat Bey'in, bundan sonraki bombası ise, boyunca olan kızı Mina Gürsel Tabanlıoğlu'na kardeş getirmek olacaktır herhalde" diye takılmıştım! Ve son bombayı da patlattı!

Bu arada Murat Tabanlıoğlu, Tuba İnan ile evlilik kararı alınca, 20 yıl evli kaldığı ve aynı zamanda ortağı olan Melkan Gürsel ile 10 yıl süren 'medeni ilişkisi' bitmiş, ortaklıkları da sona ermişti. Bu bebek haberinden sonra bakalım neler olacak!"