Sahte imza skandalı! Ece Uslu'nun dilekçesi ortalığı karıştırdı
Ünlü oyuncu Ece Uslu’nun, başrolünde yer aldığı Sonsuz Bir Aşk filminin dijital platformlarda yayınlanması için imzasının taklit edildiği iddiasıyla yaptığı şikayetle ilgili soruşturma tamamlandı.
Başrollerinde Ece Uslu, Açelya Elmas ve Ruhi Sarı'nın yer aldığı Sonsuz Bir Aşk filmi, 2022 yılında sinemaseverlerle buluşmuştu. Duygusal hikâyesiyle dikkat çeken film, bu kez hukuki bir gelişmeyle gündemde.
Filmin yapımcısı Ulaş Çobancı, televizyon ve dijital platformlarda filmin yayınlanması için satış görüşmelerine başladı. İddiaya göre Ece Uslu filmin farklı platformlarda yayınlanması için muvafakatnamedeki imzasının yapımcı Ulaş Çobancı tarafından taklit edilmesi üzerine neye uğradığını şaşırdı.
Ece Uslu İstanbul Adalet Sarayı'nın yolunu tutarak Ulaş Çobancı'dan şikayetçi oldu.
'CEZALANDIRILSIN'
Ece Uslu ifadesinde, filmin televizyon ve dijital platformda yayınlanabilmesi için kendisinden izin alınması gerektiğini, yapılan görüşmeler sonucunda atılan imzanın kendisine ait olmadığını kaydetti.
Sabah'ın haberine göre; Uslu dilekçesinde, Ulaş Çobancı'nın kendi imzasını taklit ettiğini evrakta sahtecilik suçuna neden olduğunu, bu nedenle kendisinin cezalandırılmasını talep etti.
SUÇ UNSURU OLUŞMADI
Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. Yapılan incelemelerde savcılık muvafakatnamenin WhatsApp yolu üzerinden gönderildiğini ifade etti.
Belgenin aslı olmadığı için suç unsurunun oluşmadığı kaydedildi. Böylelikle soruşturma konusu kapanmış oldu.
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