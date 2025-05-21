Sahte imza skandalı! Ece Uslu’nun dilekçesi ortalığı karıştırdı

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'CEZALANDIRILSIN'

Ece Uslu ifadesinde, filmin televizyon ve dijital platformda yayınlanabilmesi için kendisinden izin alınması gerektiğini, yapılan görüşmeler sonucunda atılan imzanın kendisine ait olmadığını kaydetti.

Sabah'ın haberine göre; Uslu dilekçesinde, Ulaş Çobancı'nın kendi imzasını taklit ettiğini evrakta sahtecilik suçuna neden olduğunu, bu nedenle kendisinin cezalandırılmasını talep etti.