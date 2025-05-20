Yeşilçam'ın efsanesi Ahmet Mekin'den haber var! İşte sağlık durumu...
Türk sinemasının duayen isimlerinden Ahmet Mekin, Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesinde yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu kalça kemiğini kırdı. 92 yaşındaki usta oyuncu, düşmenin ardından hastaneye kaldırılarak acil ameliyata alındı. İşte usta oyuncunun sağlık durumu...
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahmet Mekin, talihsiz bir kaza geçirdi.
Uzun yıllardır Erdek'in Ocaklar Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Mekin, mahalle merkezinde yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek kaldırımdan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde yapılan 93 yaşındaki sanatçı, daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Başarılı geçen operasyon sonrası Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Usta sanatçı, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Ameliyatım başarılı geçti ve şu anda iyileşme sürecindeyim. Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ahmet Mekin'in kısa sürede eski sağlığına kavuşması bekleniyor.
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