Yeşilçam’ın efsanesi Ahmet Mekin’den haber var! İşte sağlık durumu...

Kaynak: İHA



Usta sanatçı, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Ameliyatım başarılı geçti ve şu anda iyileşme sürecindeyim. Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Ahmet Mekin'in kısa sürede eski sağlığına kavuşması bekleniyor.