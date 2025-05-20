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Ablasını kaybeden Simge Sağın sahnede gözyaşlarına boğuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.05.2025 14:23
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Ablasını kaybeden Simge Sağın sahnede gözyaşlarına boğuldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde vefat eden ablası Nilay Sağın'ın ardından zor günler geçiriyor. Sağın, çıktığı ilk konserinde duygusal anlar yaşadı.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın, bir süredir kalp rahatsızlığıyla mücadele ediyordu. Nilay Sağın'ın uykusunda hayata gözleri yumduğu öğrenildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Şarkıcının ablası Nilay Sağın, 16 Mayıs'ta Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

CENAZEDE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Ablasının tabutuna sarılan Simge Sağın gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şarkıcıyı sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ayakta durmakta zorlanan Sağın'a yakınları destek oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

KONSERDE DUYGUSAL ANLAR

43 yaşındaki ünlü isim, ablasının vefatının ardından ilk konserine çıktı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

'19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' etkinlikleri kapsamında Mersin'de sahne alan Simge, konserde şarkı söylerken duygusal anlar yaşadı. Ablasının ölümüyle zor günler geçiren şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Sahnede zor anlar yaşayan Simge Sağın'a sevenleri alkışla destek verdi.

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