Ablasını kaybeden Simge Sağın sahnede gözyaşlarına boğuldu
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde vefat eden ablası Nilay Sağın'ın ardından zor günler geçiriyor. Sağın, çıktığı ilk konserinde duygusal anlar yaşadı.
Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın, bir süredir kalp rahatsızlığıyla mücadele ediyordu. Nilay Sağın'ın uykusunda hayata gözleri yumduğu öğrenildi.
Şarkıcının ablası Nilay Sağın, 16 Mayıs'ta Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.
CENAZEDE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ
Ablasının tabutuna sarılan Simge Sağın gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şarkıcıyı sanatçı dostları yalnız bırakmadı.
Ayakta durmakta zorlanan Sağın'a yakınları destek oldu.
KONSERDE DUYGUSAL ANLAR
43 yaşındaki ünlü isim, ablasının vefatının ardından ilk konserine çıktı.
'19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' etkinlikleri kapsamında Mersin'de sahne alan Simge, konserde şarkı söylerken duygusal anlar yaşadı. Ablasının ölümüyle zor günler geçiren şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı.
Sahnede zor anlar yaşayan Simge Sağın'a sevenleri alkışla destek verdi.
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