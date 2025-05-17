Usta yönetmen Ali Özgentürk son yolculuğuna uğurlandı

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Ali Özgentürk'ün kızı Simay Özgentürk de babasının hayat dolu bir insan olduğunu anlatarak, "Hep içtenlikle gülerdi. Gülüşünde insanlık vardı. Ben onu çok sevdim, her zaman çok seveceğim. Eminim şimdi göklerde arkadaşlarıyla tiyatro yapıyordur, şen sesiyle şiirler okuyordur ve bizi izliyordur. Onu içimizde yaşatacağız, seni çok seviyorum baba." diye konuştu.