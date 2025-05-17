3. kez evlenen Yıldız Asyalı neden düğün yapmadıklarını açıkladı

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Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev aldı. Asyalı, 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer aldı ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'la İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı. Yıldız Asyalı, 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yaptı.

ÖZEL HAYATI

23 Kasım 2015 tarihinde iş insanı Emre Vatansever ile evlenmiştir. Ayşe Mira adlı bir kızı var. Asyalı ve Vatansever Temmuz 2017'de boşandılar. 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlendi ve o sene boşandı. Asyalı üçüncü evliliğini iş insanı Mustafa Semih Demirci ile mayıs 2025'te yaptı.