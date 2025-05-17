3. kez evlenen Yıldız Asyalı neden düğün yapmadıklarını açıkladı
Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle ünlenen Yıldız Asyalı, iş insanı sevgilisi Mustafa Semih Demirci ile evlendi. 3. kez nikah masasına oturan Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündem oldu.
'Eyvah Babam' ve 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizilerinde canlandırdığı rollerle üne kavuşan 41 yaşındaki Yıldız Asyalı, üçüncü kez dünyaevine girdi. İş insanı Mustafa Semih Demirci ile mutluluğa "evet" diyen Asyalı, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerine duyurdu.
Sessiz sedasız evlenen çiftin neden düğün yapmadıkları da merak konusu olmuştu. Yıldız Asyalı sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
NEDEN DÜĞÜN YAPMADILAR?
Asyalı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
''Kısa bir açıklama gelsin: Ailemizin büyüklerinin sağlık sorunlarından dolayı aramızda nikah yaptık. Zor süreçlerden geçen büyüklerimiz için. Sağlıklarına kavuştuklarında gereği yapılacaktır. Sevgiler''
YILDIZ ASYALI KİMDİR?
Yıldız Asyalı 26 Mayıs 1983 yılında dünyaya geldi. Oyuncu kimliğinin yanı sıra şarkıcı kimliği ile de tanınan Asyalı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur.Yıldız Asyalı'nın müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi.
Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev aldı. Asyalı, 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer aldı ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'la İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı. Yıldız Asyalı, 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yaptı.
ÖZEL HAYATI
23 Kasım 2015 tarihinde iş insanı Emre Vatansever ile evlenmiştir. Ayşe Mira adlı bir kızı var. Asyalı ve Vatansever Temmuz 2017'de boşandılar. 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlendi ve o sene boşandı. Asyalı üçüncü evliliğini iş insanı Mustafa Semih Demirci ile mayıs 2025'te yaptı.
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