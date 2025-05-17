Survivor'dan elenen Sedat'ın eşinden duygusal paylaşım! "Duruşunla şampiyon oldun"

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''SEN DURUŞUNLA ŞAMPİYON OLDUN"

İşte, Özlem Kapurtu'nun o paylaşımı:

''Sen duruşunla şampiyon oldun. Olgun duruşunu her şeye rağmen hiç kendini bozmadın. Seninle gurur duyuyoruz. Kalpleri sevgi dolu canlar, DM kutum dolup taşmış. Sayısız mesajlar aldım, tek tek dönemiyorum. Hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizler çok mutluyuz ve üzülmedik. Çünkü eşim gerçekten bu yıl hem yaşıyla hem duruşuyla hem de mücadelesiyle Survivor'a iz bıraktı ve evlatlarıma unutmayacakları bir anı bıraktı. Teşekkürler ömrüm. Sen derdin iyikim, sen de benim iyikimsin..''