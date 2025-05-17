Survivor'dan elenen Sedat'ın eşinden duygusal paylaşım! "Duruşunla şampiyon oldun"
Survivor All Star 2025 tüm heyecanıyla devam ederken, finale sayılı günler kala adada ayrılıklar da yaşanıyor. Son olarak, ılgın Sedat lakabıyla tanınan Sedat Kapurtu'nun adaya veda etmesinin ardından eşinden duygusal paylaşım geldi.
Haftalardır zorlu parkurlar, stratejik hamleler ve duygusal anlarla süren mücadelede artık sona yaklaşılıyor. Şampiyonun belli olmasına sayılı günler kala, yarışmaya veda eden isimlere her hafta bir yenisi ekleniyor.
ADAYA VEDA ETTİ
Survivor'da 15 Mayıs Perşembe akşamı eleme düellosunda Sedat ve İsmail Balaban karşı karşıya geldi.
Nefes kesen mücadeleyi kazanan isim, eski Survivor şampiyonlarından İsmail Balaban oldu. Bu sezonun sürpriz ismi Sedat Kapurtu bu mağlubiyetin ardından Survivor'dan elendi. Sedat, yarışmaya veda konuşmasında duygusal anlar yaşamıştı.
EŞİNDEN DUYGUSAL MESAJ
Sedat Kapurtu'nun hüzünlü vedasının ardından yarışmayı başından beri takip eden eşi Özlem Kapurtu, Instagram hesabından görenleri duygulandıran bir mesaj yazdı.
''SEN DURUŞUNLA ŞAMPİYON OLDUN"
İşte, Özlem Kapurtu'nun o paylaşımı:
''Sen duruşunla şampiyon oldun. Olgun duruşunu her şeye rağmen hiç kendini bozmadın. Seninle gurur duyuyoruz. Kalpleri sevgi dolu canlar, DM kutum dolup taşmış. Sayısız mesajlar aldım, tek tek dönemiyorum. Hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizler çok mutluyuz ve üzülmedik. Çünkü eşim gerçekten bu yıl hem yaşıyla hem duruşuyla hem de mücadelesiyle Survivor'a iz bıraktı ve evlatlarıma unutmayacakları bir anı bıraktı. Teşekkürler ömrüm. Sen derdin iyikim, sen de benim iyikimsin..''
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