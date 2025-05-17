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Elif Buse Doğan saplantılı hayranıyla mahkemelik oldu! "Korku içindeyim"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.05.2025 08:53
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Elif Buse Doğan saplantılı hayranıyla mahkemelik oldu! Korku içindeyim

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Elif Buse Doğan, bir süredir kendisini rahatsız eden saplantılı hayranı nedeniyle zorlu günler geçiriyor. Uzun zamandır tacizlere maruz kalan sanatçı, 'Korku içindeyim. Hayatım çekilmez bir hal aldı' diyerek mahkemeye başvurdu. Şüpheli şahıs hakkında 2 ay boyunca tedbir kararı verildi.

Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan'ın başı saplantılı hayranıyla dertt! Murat T. isimli kişi, geçtiğimiz aylarda Elif Buse Doğan'a sosyal medyadan mesajlar göndermeye başladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Bir süre mesajlarına devam sürdüren saplantılı şahıs, şarkıcı Elif Buse Doğan'ın daha sonra telefonuna ulaştı. Murat T., mesaj ve arama yoluyla ısrarlı bir şekilde şarkıcıyı taciz etmeye başladı.

TEDBİR İSTEDİ

Doğan, ikazlarına rağmen eyleminden vazgeçmeyen tacizcisi karşısında soluğu mahkemede aldı.İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı Doğan, kendisini ısrarlı bir şekilde huzursuz eden saplantılı hayranı için tedbir talebinde bulundu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"KORKU İÇİNDEYİM"

Elif Buse Doğan mahkemeye sunduğu dilekçede, saplantılı olan şahsın kendisini ısrarlı bir şekilde rahatsız ederek mesajlar gönderip aradığını ifade etti.Dilekçede tacizci kişinin, eylemine tüm uyarılara rağmen son vermeyerek, "Korku içindeyim. Hayatım çekilmez bir hâl aldı." dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

YANINA YAKLAŞAMAYACAK

Talebi değerlendiren mahkeme Elif Buse Doğan'ı haklı bularak, şüpheli Murat T. hakkında tedbir kararı verdi.Karar göre şüpheli Murat Tepe, 2 ay boyunca Elif Buse Doğan'a yaklaşamayıp iletişim yolunda bulunamayacak.

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