Elif Buse Doğan saplantılı hayranıyla mahkemelik oldu! "Korku içindeyim"

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Bir süre mesajlarına devam sürdüren saplantılı şahıs, şarkıcı Elif Buse Doğan'ın daha sonra telefonuna ulaştı. Murat T., mesaj ve arama yoluyla ısrarlı bir şekilde şarkıcıyı taciz etmeye başladı.

TEDBİR İSTEDİ

Doğan, ikazlarına rağmen eyleminden vazgeçmeyen tacizcisi karşısında soluğu mahkemede aldı.İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı Doğan, kendisini ısrarlı bir şekilde huzursuz eden saplantılı hayranı için tedbir talebinde bulundu.