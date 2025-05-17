17 Mayıs 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Hollywood'da Aras Aydın rüzgarı! Eşini yalnız bırakmadı! Melis Birkan son haliyle dikkat çekti

Hollywood'da Aras Aydın rüzgarı! Eşini yalnız bırakmadı! Melis Birkan son haliyle dikkat çekti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.05.2025 12:10
ABONE OL
Hollywood’da Aras Aydın rüzgarı! Eşini yalnız bırakmadı! Melis Birkan son haliyle dikkat çekti

Başarılı oyuncu Aras Aydın, dünyaca ünlü yıldız Nicole Kidman'ın başrolünde yer aldığı 'Nine Perfect Strangers' adlı dizide rol alarak uluslararası bir projeye imza attı. ABD’de gerçekleşen gala gecesinde Aras Aydın’a, kendisi gibi oyuncu olan eşi Melis Birkan da eşlik etti. Sosyal medyada paylaşılan kareler ise gündem oldu.

Türk televizyonlarının karizmatik yıldızı Aras Aydın, dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman'ın başrolünde yer aldığı "Nine Perfect Strangers" dizisinin ikinci sezon kadrosuna katılarak Hollywood'da adından söz ettirdi. Los Angeles'ta düzenlenen görkemli gala gecesinde eşini yalnız bırakmayan Melis Birkan,, son haliyle dikkat çekti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

2022 yılında nikah masasına oturan Melis Birkan ile Aras Aydın, çifti, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Los Angeles'ta düzenlenen özel gala gecesinde Aras Aydın ve Melis Birkan, zarif duruşlarıyla kırmızı halıda göz kamaştırdı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Dizinin ikinci sezonuna dahil olan başarılı oyuncu, aralarında Nicole Kidman, Mark Strong, Christine Baranski, Annie Murphy, Henry Golding, King Princess, Murray Bartlett, Lena Olin, Dolly De Leon, Maisie Richardson-Sellers ve Lucas Englander gibi isimlerin de yer aldığı Los Angeles'taki galaya katıldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Yakışıklı oyuncuya mutlu gününde meslektaşı eşi Melis Birkan da eşlik etti. Ünlü çift, galadan kareleri sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Özellikle, Birkan'ın son haline "Ne kadar yaşlanmış", "Çok değişmiş" gibi yorumlar geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

MELİS BİRKAN KİMDİR?

Ünlü oyuncu Melis Birkan 15 Temmuz 1982 yılında Ankara'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale dersleri aldı. Aynı üniversitede modern dans eğitimini tamamladı.

Öte yandan Aras Aydın, 'Kör Nokta', 'Şeref Sözü', 'Kiraz Mevsimi', 'Kaçış ve Canevim' gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Aras Aydın, 'Dokuz Kusursuz Yabancı' (Nine Perfect Strangers) adlı dizide rol aldı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör