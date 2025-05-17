Hollywood’da Aras Aydın rüzgarı! Eşini yalnız bırakmadı! Melis Birkan son haliyle dikkat çekti

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Dizinin ikinci sezonuna dahil olan başarılı oyuncu, aralarında Nicole Kidman, Mark Strong, Christine Baranski, Annie Murphy, Henry Golding, King Princess, Murray Bartlett, Lena Olin, Dolly De Leon, Maisie Richardson-Sellers ve Lucas Englander gibi isimlerin de yer aldığı Los Angeles'taki galaya katıldı.