Nurgül Yeşilçay takipçilerini dinlemedi! Yeni halini paylaştı
İmaj değiştiren ünlüler arasına Nurgül Yeşilçay da girdi. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o paylaşım...
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son zamanlarda sosyal medya hesabında yayınladığı videolarla da gündeme geliyor.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'u terk edeceğini açıklayan Nurgül Yeşilçay, "Artık her dakika trafik var. Arabayla çıktığında 'Arabayı nereye park edeceğim?' diye düşünüyorsun. Eğer taksiyle gidersen, taksi zaten bulamıyorsun. Otobüsle falan gideyim desen, onlar çok kalabalık. Haydi yürüyeyim diyorsun, bu sefer kaldırım yok. Bütün bu ihtimalleri hesaplamaktan hepimiz matematikçi olduk. Yani ben sözelciyim aslında. Bu güzel pırıl pırıl beynimizi, değerli zamanımızı çok daha önemli şeyler için kullanmalıyız diye düşünüyorum" demişti.
İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Yeşilçay sözlerinin devamında şu ifadelere yer vermişti:
"Hepimizin bir toprağa falan basması lâzım. Ne bileyim, bize elektrik mi basıyorlar? Bu elektrik... Hepimiz çok elektrikliyiz yani. 'Naber?' diyorsun, 'Sana ne?' diyor. 'Nasılsın?' diyorsun, 'Niye sordun?' diyor. Her an herkes birbiriyle kavga edecekmiş gibi bir durum var. Biraz toprağa basmamız lazım."
Instagram'ı sık kullanan güzel oyuncu bu kez imaj değişikliğine gitti. Saçlarını küt kestiren oyuncu o anları, "Size sordum kestirme dediniz, ben de kestirdim" notuyla paylaştı.
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