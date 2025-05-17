Nurgül Yeşilçay takipçilerini dinlemedi! Yeni halini paylaştı

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'u terk edeceğini açıklayan Nurgül Yeşilçay, "Artık her dakika trafik var. Arabayla çıktığında 'Arabayı nereye park edeceğim?' diye düşünüyorsun. Eğer taksiyle gidersen, taksi zaten bulamıyorsun. Otobüsle falan gideyim desen, onlar çok kalabalık. Haydi yürüyeyim diyorsun, bu sefer kaldırım yok. Bütün bu ihtimalleri hesaplamaktan hepimiz matematikçi olduk. Yani ben sözelciyim aslında. Bu güzel pırıl pırıl beynimizi, değerli zamanımızı çok daha önemli şeyler için kullanmalıyız diye düşünüyorum" demişti.