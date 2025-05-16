İbrahim Tatlıses'ten sitem dolu sözler: "Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var"
Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarda gündeme gelen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtimiz günlerde Hülya Avşar'ın programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tatlıses, merhum sanatçı Ferdi Tafur'u örnek gösterip evlatlarıyla ilgili çarpıcı sözler sarf etti.
Yıllar boyunca hem sesiyle hem de yatırımlarıyla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, son dönemde çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geliyordu.
Geçtiğimiz haftalarda Hülya Avşar'ın programına katılan Tatlıses, çocuklarıyla ilgili şunları söyledi:
"Yeniden hayata başlayacak olsam çocuk yapmam. Vallahi billahi çocuğum olsun istemem. 7 çocuğum var. Kaç torunum olduğunu ise bilmiyorum. Oğlum İdo'nun ikizleri bir yaşına bastığında tapularıma göz dikti. Tabii, bunları İdo söylüyor. Çünkü bende tapu çok. Ayrıca paramı oraya, buraya ya da kumara vermem. Yatırım yaparım"
"ÇOCUKLAR YETMİYOR BİR DE TORUNLAR VAR"
Yeni işinin lansmanında basın mensuplarıyla bir araya gelen İbrahim Tatlıses'e çocuklarına bırakacağı miras hakkında sorular yöneltildi.
Tatlıses, şu ifadeleri kullandı: "Ferdi Tayfur'u daha mezara koymadan başladılar kavgalara. Allah bu paranın belasını versin. Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var. Gördüğünüz gibi akli melekelerim yerinde benim. Bunların aklını alırım ve duvara çarparım"
MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI
Açıklamalarının ardından mal varlığı merak edilen Tatlıses, geçen günlerde servetiyle gündeme gelmişti. Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses'in serveti, dudak uçuklatmıştı.
Posta'da yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönümlük arazi üzerine kurulu dev bir kebap salonu, bir televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu merkezi, atölye ve mağazası bulunuyor.
Sarıyer'de lüks bir sitede yer alan villa, Seyrantepe'de üç daire, memleketi Şanlıurfa'da ise bir daire ile 3 dönümlük arsa da ünlü türkücünün geniş mülk portföyünde dikkat çeken detaylar arasında.
İzmir Narlıdere'deki prestijli Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konakları'nda şık bir villa, Bodrum Bitez'de ise tam 48 daireden oluşan Tatlıses Paradise apartmanları ve bir villa Tatlıses'in portföyünde yer alıyor.
İmparator'un aynı zamanda denize sıfır, 6.5 dönüm arazi üzerine kurulu 26 odalı lüks bir otel ve yine 6.5 dönümlük ayrı bir arsa da servetinin parlayan yıldızları arasında bulunuyor.
Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip.
Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi.
Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çölyak belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? İşte çölyak hastaları için güvenli yiyecekler
- Sonuçlar şaşırttı! Genç nüfusun en yüksek olduğu il sandığınız gibi değil
- Türkiye'nin saklı cenneti: Yazın akın akın gidiyorlar! Tarih su altında canlanıyor…
- AÖF final sınavı giriş belgeleri yayımlandı! 2025 AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı
- 16 Mayıs 2025 Cuma hutbesi yayımlandı: İşte Cuma hutbesi konusu ve tam metni
- Hafta sonu plan yapanlar dikkat! 10 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına, toz taşınımı ve kuvvetli sağanak etkili olacak!
- Empati duyguları gittikçe güçleniyor! Yaşlandıkça duygusal olarak olgunlaşan 4 burç
- Zekan duygusal mı mantıksal mı? İlk gördüğün şey bunu açıklıyor!
- DUS sonuçları açıklandı mı? 2025 DUS sonuçları sorgulama ekranı
- Selvi Boylum Al Yazmalım’ın senaristi hayatını kaybetti! Yönetmen Ali Özgentürk kimdir, hastalığı neydi?
- Uzmanlar uyardı: Tek hareket yüzde 70 felç bırakabiliyor! O yaş grubu ciddi risk taşıyor
- BENZİN, MAZOT FİYATI: Akaryakıt fiyatları bugün değişti! 15 Mayıs 2025 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?