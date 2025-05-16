Yılın ilk konseri! Ajda Pekkan sezonu açtı

Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi Ajda Pekkan, yaz turnesinin startını İzmir'de verdi.

Yıllara meydan okuyan enerjisi ve sahne performansıyla hayranlarını bir kez daha büyüleyen Pekkan, sahneye özel tasarım göz alıcı kostümüyle çıktı.

Açıkhavayı tamamen dolduran dinleyiciler, her şarkıya eşlik etti.

Sabah'ın haberine göre; Pekkan, "Sanki ailem burada gibi hissediyorum. Ne mutlu bana!" sözleriyle duygularını dile getirdi. Süperstar, 21 Mayıs'ta Adana, 23 Mayıs'ta Gaziantep ve 31 Mayıs'ta Antalya'da sahneye çıkacak.

Kaynak: AA