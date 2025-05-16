Tahliye edilmişti! Rapçi Sansar Salvo'nun annesinden dikkat çeken açıklama
Babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medyadan paylaşan 'Sansar Salvo' lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan, tutuklandıktan sonra serbest bırakılmıştı. Tahliye olan Salvo'nun hastanede tedaviye başladığı ortaya çıktı.
Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekin Can Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti.
Duruma sinirlenen rapçi tepkisini babasına şiddet uygulayarak göstermişti. Babası Gazi Arslan'ı darbettiği anları sosyal medya hesabından da paylaşan Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edilmişti.
Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ekin Can Arslan, ifadesinin ardından 'üst soya karşı basit kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı. 'Sansar Salvo'nun yargılandığı davanın ilk celsesinde karar çıktı.
BABASI ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ
Duruşmada söz hakkı verilen babası Gazi Arslan da, "Ben Ataşehir'de oturuyordum. Ekin Can, Cihangir'de oturur. Ekin Can olay akşamı 20.00 - 21.00 civarı eve geldi. Vesayet altına alınması ile ilgili benim bilgim yoktu. Ekin Can'ın kiralarını ben alıp ona veriyorum. O akşam acılı şekilde geldiğinde, 'Kiraları alıyorsun. Bana vermiyorsun' dedi. Ben de sakin olup oturmasını söyledim. Karşılıklı itişme oldu. Ben o esnada göğsüme doğru 3-4 defa yumruk yedim. Ben kapıyı açtım. Daha sonra Ekin Can evden ayrıldı. Elinde telefon vardı. Oğlumdan şikayetim yoktur" dedi.
TAHLİYE EDİLDİ
Sanık Ekin Can Arslan'ın 'Üst soya yönelik basit yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine hükmetti.
HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR
"Tedavi olmak istiyorum" diyen Sansar Salvo'nun hastaneye yattığı öğrenildi. Haberi, rapçinin annesi Arzu Girgin sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu:
"Rap müzikte "Sansar Salvo" mahlası ile tanınan evladım Ekincan Arslan hakkında, gerçekliği olmayan paylaşımları önlemeyi teminen anne sıfatımla ikinci bilgilendirmemdir. 'Sansar Salvo', 1990'lı yıllarda "barış, kardeşlik, dostluk, haksızlıklara müzikle farkındalık yaratmak" temeliyle başlayan Türkçe rap müziğinin sayılı temel kurucularından Fuat'ın bir konserinde "Ben de bu adam gibi olacağım." hayranlığıyla yaşam hedefini bulduğunu kendisi televizyon kanallarında "Türkçe Rap Belgeseli"nde belirtmiştir.
Bu kere, müziğine önem verip, şahsına saygı duyduğumuz Fuat'ın sosyal medya platformlarından (can Fuat abisinin uygunluğuyla) işbu duyurunun yapılmasını istemiştir. Bu bağlamda, Ekincan Arslan'ın, tutkuyla yaptığı rap müziğe ve koşulsuz seven dinleyicilerine kavuşmak için, hastaneye 14 Mayıs 2025 tarihinde, kendi isteğiyle tedaviye başladığını ifade ederim. Sansar Salvo, kendisini koşulsuz sevenleriyle, bizimle, bu zorluğu da aşacaktır ve şüphesiz ki 'Allah dağına göre kar vermektedir.''
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