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Boşanmanın eşiğinden dönen Aylin Coşkun'dan "evlilik" itirafı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.05.2025 13:59
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Boşanmanın eşiğinden dönen Aylin Coşkun’dan evlilik itirafı!

'Sinsirella' şarkısıyla müzik dünyasında büyük çıkış yakalayan Aylin Coşkun, 2019 yılında hayatını birleştirdiği Volkan Arslan'dan boşanma kararı almıştı. Yaşadıkları krizle gündemde olan çiftten Coşkun, katıldığı bir programda evliliği hakkında samimi itiraflarda bulundu.

Şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan 14 yıl nişanlı kaldıktan sonra 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. 6 yıllık evliliğin sonlanacağı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı. Ünlü şarkıcı, "Ne zaman beni rahatsız eden şeyi dile getirsem sorun ben oluyorum. Kimse bana olan davranışlarından dolayı özür dilemedi, sadece verdiğim tepkilerden dolayı beni suçladılar." demişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

2019 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Aylin Coşkun, eşi Volkan Aslan ile olan paylaşımlarını da sosyal medya hesabından kaldırmıştı. Boşanacakları iddia edilen çiftten güzel haber gelmiş ve bu karardan vazgeçmişlerdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"Gel Konuşalım" programına katılan Aylin Coşkun o dönem yaşadıklarını anlattı. Gerçekten boşanacağını açıklayan Aylin Coşkun, annesi sayesinde barıştığını dile getirdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü isim, "Gerçekten boşanıyordum, avukatları aradım. Benim eşimin bugüne kadar birine baktığını görmedim. Volkan dönem dönem bir şeylere takılıyor, olabilir. Volkan'ı her yerden engelledim. Aramızı annem buldu. Kızım yapma dedi. Ortada bir şey yok sırf inattan. Ben evi terk ettim, 4-5 gün otelde kaldım. Biz Safiye ile Faik'iz. Biz komik bir çiftiz, nazar değdi. " dedi.

Gelinliği çok konuşulan Coşkun, "Gelinliğim 50 - 60 kiloydu. Sırf onlar taş işleme. Ben bunu giydim ödem yapmaya başladım." ifadelerini kullandı.

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