Boşanmanın eşiğinden dönen Aylin Coşkun'dan "evlilik" itirafı!

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Ünlü isim, "Gerçekten boşanıyordum, avukatları aradım. Benim eşimin bugüne kadar birine baktığını görmedim. Volkan dönem dönem bir şeylere takılıyor, olabilir. Volkan'ı her yerden engelledim. Aramızı annem buldu. Kızım yapma dedi. Ortada bir şey yok sırf inattan. Ben evi terk ettim, 4-5 gün otelde kaldım. Biz Safiye ile Faik'iz. Biz komik bir çiftiz, nazar değdi. " dedi.

Gelinliği çok konuşulan Coşkun, "Gelinliğim 50 - 60 kiloydu. Sırf onlar taş işleme. Ben bunu giydim ödem yapmaya başladım." ifadelerini kullandı.