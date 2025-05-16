En acı veda: Simge Sağın ablasını gözyaşlarıyla uğurladı
Simge Sağın'ın ablası 45 yaşındaki Nilay Sağın hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan ablasına gözyaşlarıyla veda etti.
Ünlü şarkıcı Simge Sağın abla acısıyla sarsıldı. 45 yaşında hayatını kaybeden Nilay Sağın, bir süredir kalp rahatsızlığıyla mücadele ediyordu.
2. Sayfa'nın haberine göre; uykusunda yaşamını yitiren ve ani vefatıyla ailesini yasa boğan Nilay Sağın, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Büyük acıyla sarsılan Simge Sağın, ablasının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.
Öte yandan Simge'yi dostları zor gününde yalnız bırakmadı. Ferhat Göçer, Nebahat Çehre ve Sezen Aksu gibi ünlü isimler de çelenk gönderdi. Nilay Sağın, Kozyatağı Modern Camii'ndeki cenazenin ardından Nilay Sağın, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.
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