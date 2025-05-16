En acı veda: Simge Sağın ablasını gözyaşlarıyla uğurladı

Öte yandan Simge'yi dostları zor gününde yalnız bırakmadı. Ferhat Göçer, Nebahat Çehre ve Sezen Aksu gibi ünlü isimler de çelenk gönderdi. Nilay Sağın, Kozyatağı Modern Camii'ndeki cenazenin ardından Nilay Sağın, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

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