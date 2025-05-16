Gerçek ortaya çıktı! Allan Hakko ve Ecem Oltulu'nun aşkı bakın nasıl başlamış!
Geçtiğimiz ay, iki yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yollarını ayıran iş insanı Allan Hakko, ayrılığın ardından eski sevgilisi gibi fenomen olan Ecem Oltulu ile anılmaya başlamıştı. Bu gelişme, sosyal medyada 'ihanet mi var?' sorularını da beraberinde getirmişti. Ancak gerçek başka çıktı.
Sosyal medya fenomeni Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarında tanıdığı Gökhan Balarısı ile nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten kısa bir süre sonra kızı Su'yu kucağına alan Selin Yağcıoğlu, eşinden ise sürpriz bir şekilde boşanmıştı.
Ardından oyuncu Berk Atan ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Selin Yağcıoğlu, bu ilişkiyi de sonlandırıp Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
BİR OĞLU VAR
Öte yandan Azer Polat ile evliliğini 2015 yılında noktalayan ve bu birliktelikten Benjamin adından bir oğlu olan Allan Hakko, Merve Oflaz ile ilişkisini noktalayıp Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.
2 YILLIK AŞK BİTTİ
Selin Yağcıoğlu Instagram'daki kanalında Allan Hakko ile ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu:
"Sizden hiçbir şey gizlemediğim için bunu da anlatmak istedim. Allan'la 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş, güç ve hayatımızı sürekli dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı. Altında hiçbir şey aramanızı istemediğim için sebebini de size anlatmak istedim. Sizi seviyorum. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim."
Geçtiğimiz haftalarda ise Selin Yağcıoğlu'nun eski sevgilisi Allen Hakko hakkında yeni bir iddia ortaya çıkmıştı. Sabah yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde konuyu şu ifadelerle kaleme aldı:
"Geçen ay iki yıl flört ettiği Selin Yağcıoğlu'ndan ayrılan iş insanı Allan Hakko'nun adı, eski sevgilisi gibi sosyal medya fenomeni Ecem Oltulu ile anılınca, 'ihanet' iddiaları gündeme gelmişti.
Ecem Oltulu'nun, evlilik planları yaptığı Taha Bilici'den geçen ay ayrılması da, bu iddiaları kuvvetlendirmişti. Ecem Oltulu'nun, geçen hafta kankalarıyla gittiği Atina tatilinde Allan Hakko ile çekilmiş fotoğrafı elime geçince, doğrusu ben de 'ihanet' iddialarına inanmıştım.
Yakın arkadaşlarından öğrendim ki, ihanet yokmuş. Çünkü ikilinin aşkı daha çok tazeymiş! Allan Hakko, bir süredir peşinden koştuğu Ecem Oltulu, ortak arkadaşlarıyla Atina'ya gidince peşine takılmış ve aşkları orada başlamış. Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu ile aşkları iki yıl süren Hakko'nun, Oltulu ile ilişkisi bakalım ne kadar sürecek?"
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