Gerçek ortaya çıktı! Allan Hakko ve Ecem Oltulu’nun aşkı bakın nasıl başlamış!

Kaynak : Instagram

Geçtiğimiz haftalarda ise Selin Yağcıoğlu'nun eski sevgilisi Allen Hakko hakkında yeni bir iddia ortaya çıkmıştı. Sabah yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde konuyu şu ifadelerle kaleme aldı:

"Geçen ay iki yıl flört ettiği Selin Yağcıoğlu'ndan ayrılan iş insanı Allan Hakko'nun adı, eski sevgilisi gibi sosyal medya fenomeni Ecem Oltulu ile anılınca, 'ihanet' iddiaları gündeme gelmişti.

Ecem Oltulu'nun, evlilik planları yaptığı Taha Bilici'den geçen ay ayrılması da, bu iddiaları kuvvetlendirmişti. Ecem Oltulu'nun, geçen hafta kankalarıyla gittiği Atina tatilinde Allan Hakko ile çekilmiş fotoğrafı elime geçince, doğrusu ben de 'ihanet' iddialarına inanmıştım.

Yakın arkadaşlarından öğrendim ki, ihanet yokmuş. Çünkü ikilinin aşkı daha çok tazeymiş! Allan Hakko, bir süredir peşinden koştuğu Ecem Oltulu, ortak arkadaşlarıyla Atina'ya gidince peşine takılmış ve aşkları orada başlamış. Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu ile aşkları iki yıl süren Hakko'nun, Oltulu ile ilişkisi bakalım ne kadar sürecek?"