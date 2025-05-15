Kilolarıyla gündemde olan şarkıcı Zara diyete girdi: "24 saatte bir yiyorum"
Son zamanlarda değişimi ile adından söz ettiren türkücü Zara'nın aldığı kilolar eleştiri konusu olmuştu. Ünlü isim, gelen yorumları dikkate aldı ve diyete başladı.
Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Zara, hem fiziki değişimi hem de sahne kıyafetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Zara'nın son sahne karelerine kilo aldığına dair yorumlar gelmişti. Kendisine filtre yapan Zara'nın sosyal medyada konser görüntüleri yayınlanınca gerçek hali de ortaya çıkmıştı.
DİYETE BAŞLADI
Zara ise hemen harekete geçti ve diyete başladı.
Instagram hesabından bitkin halde bir fotoğraf yayınlayan ünlü isim, "Sımsıkı diyetimde 6. gün" yazan şarkıcı Zara "24 saatte bir yiyorum. Harbiye konserime gelecekler hadi diyete başlayın!" dedi.
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