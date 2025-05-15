Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın ablası hayatını kaybetti
'Aşkın Olayım', 'Yankı', 'Üzülmedin mi?' ve 'Önümüz Yaz' gibi şarkılarla tanınan Simge Sağın, abla acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın, vefat etti.
Türk pop müziğin sevilen ismi Simge Sağın'ın ablasından acı haber geldi.
Ünlü şarkıcının 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın, bir süredir kalp rahatsızlığıyla mücadele ediyordu. Nilay Sağın'ın uykusunda hayata gözleri yumduğu öğrenildi.
CENAZE PROGRAMI
Hürriyet'in haberine göre; Nilay Sağın'ın cenazesi yarın (16 Mayıs) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nden (Modern Camii) kaldırılıp Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.
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