15 Mayıs 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın ablası hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın ablası hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.05.2025 16:43 Güncelleme: 15.05.2025 16:47
ABONE OL
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın ablası hayatını kaybetti

'Aşkın Olayım', 'Yankı', 'Üzülmedin mi?' ve 'Önümüz Yaz' gibi şarkılarla tanınan Simge Sağın, abla acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın, vefat etti.

Türk pop müziğin sevilen ismi Simge Sağın'ın ablasından acı haber geldi.

Ünlü şarkıcının 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın, bir süredir kalp rahatsızlığıyla mücadele ediyordu. Nilay Sağın'ın uykusunda hayata gözleri yumduğu öğrenildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

CENAZE PROGRAMI

Hürriyet'in haberine göre; Nilay Sağın'ın cenazesi yarın (16 Mayıs) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nden (Modern Camii) kaldırılıp Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör