Harika Avcı o iddialara ateş püskürdü! "Adam hayal aleminde yaşıyor"
Geçirdiği zor günlerle gündeme gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı'nın 'kısa sürede ölümüm duyulacak' şeklinde açıklama yaptığı iddia edilmişti. Ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili çıkan haberlere adeta ateş püskürdü.
80'li yıllara damga vuran Harika Avcı, bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Bugün ise ünlü isim hakkında şoke eden iddialar çıktı.
Ünlü sanatçının, "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz" dediği iddia edilmişti. İddianın sahibi ise Onur Akay'dı.
"TURP GİBİYİM"
Bu açıklama magazin gündemine bomba gibi düşerken Harika Avcı'dan konuyla ilgili yazılı mesaj geldi. Magazin Sortie'ye konuşan Harika Avcı, "O kadar gazeteci, haber kanalı varken ona mı açıklama yapacağım. 2 ayda bir haber yapıyor.
"ADAM HAYAL ALEMİNDE YAŞIYOR"
Adam hayal aleminde yaşıyor. Ben ölsem onun gibi biriyle hayatta ne röportaj yaparım ne açıklama yaparım. Ölecekmişim. İnadına yaşıyorum! Turp gibiyim hiçbir şeyim yok. Bunu da sadece sevenlerim için yazıyorum" dedi.
1980'li yıllarda ardı ardına birçok filmde rol alan ve gerçek adı Nermin Ocak olan ünlü isme Harika Avcı adını veren kişi Gönül Yazar olmuştu.
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