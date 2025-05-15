Harika Avcı o iddialara ateş püskürdü! "Adam hayal aleminde yaşıyor"

Kaynak: A HABER ARŞİV

"ADAM HAYAL ALEMİNDE YAŞIYOR"

Adam hayal aleminde yaşıyor. Ben ölsem onun gibi biriyle hayatta ne röportaj yaparım ne açıklama yaparım. Ölecekmişim. İnadına yaşıyorum! Turp gibiyim hiçbir şeyim yok. Bunu da sadece sevenlerim için yazıyorum" dedi.