Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık oğlunun ismini böyle açıkladı
2014 ve 2018 yılındaki Survivor All Star'da mücadele eden Sahra Işık, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.İlk kez anne olmanın heyecanının yaşayan Işık, oğlunun ismini takipçileriyle paylaştı.
Survivor'ın 2018 Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan Sahra Işık, 2019 yılında dünyaevine girdi.
Geçtiğimiz yıl uzun süre boşanma haberleriyle gündeme gelen ve evliliklerini kurtarmak için evlilik terapistine dahi başvuran çift, şimdilerde bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.
Eşiyle birlikte Paris'e giden Işık, Eyfel Kulesi'nin önünde bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı. Çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenilmişti.
OĞLUNUN İSMİNİ İLK KEZ AÇIKLADI
Karnı burnunda verdiği pozlarla adından söz ettiren eski yarışmacı, şimdi ise sosyal medya hesabından yayınladığı video ile bebeğinin ismini açıkladı.
"Pamir" ismini verdiği bebeği için Instagram hesabı da açan Sahra Işık o anları paylaşmayı ihmal etmedi.
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