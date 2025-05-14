Kansere yenik düşmüştü! Gülşah Çomoğlu'nun eşi yürekleri dağladı
Genç yaşta yakalandığı kansere yenik düşen oyuncu Gülşah Çomoğlu, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Bir çocuk annesi Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşımda bulundu.
Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok dizide rol alan oyuncu Gülşah Çomoğlu, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenilerek doğum gününden bir gün önce 29 Mayıs 2024'te ayında hayatını kaybetti.
Acı haberi Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik." sözleriyle duyurdu.
Gülşah Çomoğlu, 2018 yılında Gökhan Günal ile nikah masasına oturmuştu... Eşinin vefatının ardından 3 yaşındaki kızı Pera ile hayatına devam etmeye çalışan Gökhan Günal, evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı.
Günal, eşi ile birlikte yer aldığı fotoğrafa "7. yılımız" notunu düştü. Gökhan Günal geçtiğimiz yıl haziran ayında 'Bizi böyle hatılayın' notu ile paylaştığı bu karenin ardından sosyal medyaya ara vermişti...
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