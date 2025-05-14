Üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna’dan bakıcı sorusuna bomba yanıt!

İki çocuğu olan Rihanna, katıldığı MET Gala'da üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.

"BAŞKASI İÇİN DOĞURMUYORUM"

Ünlü şarkıcı, çocukları için bakıcı tutup tutmadığı ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Çocuklarına bakıcı tutmadığını dile getiren Rihanna, magazin gündeminde yer aldı. Rihanna, bakıcı tutmadığını belirterek "35 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için bekledim, başkaları baksın diye değil." açıklamasıyla gündeme oturdu.

Rihanna, geçtiğimiz günlerde bu pozunu paylaşmış ve beğeni-yorum yağmuruna tutulmuştu.

Kaynak: Instagram