14 Mayıs 2025, Çarşamba
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Üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna'dan bakıcı sorusuna bomba yanıt!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.05.2025 13:50
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Üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna’dan bakıcı sorusuna bomba yanıt!

Şimdilerde 3. çocuğuna hamile olan dünyaca ünlü yıldız Rihanna, bu kez bakıcı kararıyla gündeme oturdu.

İki çocuğu olan Rihanna, katıldığı MET Gala'da üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.

"BAŞKASI İÇİN DOĞURMUYORUM"

Ünlü şarkıcı, çocukları için bakıcı tutup tutmadığı ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Çocuklarına bakıcı tutmadığını dile getiren Rihanna, magazin gündeminde yer aldı. Rihanna, bakıcı tutmadığını belirterek "35 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için bekledim, başkaları baksın diye değil." açıklamasıyla gündeme oturdu.

Rihanna, geçtiğimiz günlerde bu pozunu paylaşmış ve beğeni-yorum yağmuruna tutulmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram
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