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Hande Ataizi'den "Ruhsar" itirafı! Kendisi yerine bakın hangi sanatçı düşünülüyormuş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.05.2025 15:16
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Hande Ataizi’den Ruhsar itirafı! Kendisi yerine bakın hangi sanatçı düşünülüyormuş

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, bir döneme damga vuran dizisi 'Ruhsar'a ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu. Ünlü isim, Ruhsar karakteri için kendisi yerine düşünülen sanatçıyı açıkladı.

1998-2001 yılları arasında yayınlanan "Ruhsar" dizisinin başrolü Hande Ataizi, diziye dair dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

Fenomen adlı programa konuk olan Ataizi, Ruhsar dizisinde kendisinin yerine düşünülen sanatçıyı ilk kez açıkladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ruhsar karakteri için düşünülen isim şarkılarıyla hepimizi mest eden, unutulmaz eserlere imza atan Sezen Aksu'ymuş.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

Ünlü oyuncu, "Ruhsar için Sezen Aksu düşünülüyordu. Hatta 'Sezen Aksu çok güzel, muhteşem olur. Ama ne kadar onunla devam edebilirsiniz? Bırakmak isteyebilir sonra.' diyerek öyle bir manipüle etmişliğim var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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