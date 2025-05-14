Hande Ataizi'den "Ruhsar" itirafı! Kendisi yerine bakın hangi sanatçı düşünülüyormuş

Ünlü oyuncu, "Ruhsar için Sezen Aksu düşünülüyordu. Hatta 'Sezen Aksu çok güzel, muhteşem olur. Ama ne kadar onunla devam edebilirsiniz? Bırakmak isteyebilir sonra.' diyerek öyle bir manipüle etmişliğim var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Instagram