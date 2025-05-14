Hande Ataizi'den "Ruhsar" itirafı! Kendisi yerine bakın hangi sanatçı düşünülüyormuş
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, bir döneme damga vuran dizisi 'Ruhsar'a ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu. Ünlü isim, Ruhsar karakteri için kendisi yerine düşünülen sanatçıyı açıkladı.
1998-2001 yılları arasında yayınlanan "Ruhsar" dizisinin başrolü Hande Ataizi, diziye dair dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Fenomen adlı programa konuk olan Ataizi, Ruhsar dizisinde kendisinin yerine düşünülen sanatçıyı ilk kez açıkladı.
Ruhsar karakteri için düşünülen isim şarkılarıyla hepimizi mest eden, unutulmaz eserlere imza atan Sezen Aksu'ymuş.
Ünlü oyuncu, "Ruhsar için Sezen Aksu düşünülüyordu. Hatta 'Sezen Aksu çok güzel, muhteşem olur. Ama ne kadar onunla devam edebilirsiniz? Bırakmak isteyebilir sonra.' diyerek öyle bir manipüle etmişliğim var" ifadelerini kullandı.
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