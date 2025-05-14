Aycan Varış'tan Kısmetse Olur itirafı: "Zorla tutup ilaç içirdiler"

"BANA İLAÇ VERDİLER"

Yaşanan kavgayla ilgili yıllar sonra sessizliğini bozan Varış, şunları söyledi:

"Benim çok kriz geçirdiğim bir anım var. Hayatımda antideprasan ne bilmiyorum. Annem kanser tedavisi görüyor. Beni göndermediler. Çünkü benimle ilgili bir olay var ve çıkıp tartışacağım. Yalvardım, ayaklarına kapandım yine de göndermediler. Bana en düşük bir doz sakinleştirici vereceklerini söylediler bana anksiyete ilacı vermişler. Ben o ilaçla elimi, kolumu tutamadım. Kaç kere kesildi o yayın. O sırada beni kamçılamak için arkadaşım bana annemle ilgili bir söz etti. Kıza bunu söylettiler. Ben tabii o sırada çıldırdım. Zaten sarhoş gibiyim. Ayakkabı filan çıkardım. Kıza pitbull kafalı demişim. O benim tabirim bile değil. İzleyince gülüyorum. Ben o zaman şikayetçi olsaymışım."

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