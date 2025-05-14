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Aycan Varış'tan Kısmetse Olur itirafı: "Zorla tutup ilaç içirdiler"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.05.2025 13:31
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Aycan Varış’tan Kısmetse Olur itirafı: Zorla tutup ilaç içirdiler

Bir dönemin fenomen yarışması Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış, konuk olduğu bir programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Kısmetse Olur'da kendisine ilaç verildiğini itiraf ederek herkesi şaşırttı.

Bir döneme damga vuran evlilik programının unutulmayan gelin adayı Aycan Varış, konuk olduğu bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

2015-2017 yılları arasında yayınlanan ve ilgiyle izlenen izdivaç programı 'Kısmetse Olur'un gelin adaylarından Aycan Varış ve Onur Yüksel'in o dönem yaşadıkları aşk yarım kalmıştı. Programın favori çiftlerinden Aycan Varış ile Onur Yüksel, 9 yıllık aranın ardından ilişkilerine bir şans daha vermeye karar vermişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

MUTLULUKLARI KISA SÜRDÜ

Çift, evlenme kararı aldıklarını geçtiğimiz günlerde sevenleriyle paylaşmışlardı. Aycan Varış ile Onur Yüksel, yıllar sonra bir araya gelerek nişanlanmıştı. Evlenmeleri beklenen ikilinin ayrılık haberi sevenlerini üzdü. Sevgililer, ayrılık sonrası birlikte oldukları fotoğrafların hepsini kaldırdı.

Özel hayatı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Aycan Varış, yaptığı Kısmetse Olur itirafıyla adından söz ettirdi. Yarışmada kadın arkadaşıyla tartışırken sinir krizi geçiren Aycan Varış'ın görüntüleri gündem olmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"BANA İLAÇ VERDİLER"

Yaşanan kavgayla ilgili yıllar sonra sessizliğini bozan Varış, şunları söyledi:

"Benim çok kriz geçirdiğim bir anım var. Hayatımda antideprasan ne bilmiyorum. Annem kanser tedavisi görüyor. Beni göndermediler. Çünkü benimle ilgili bir olay var ve çıkıp tartışacağım. Yalvardım, ayaklarına kapandım yine de göndermediler. Bana en düşük bir doz sakinleştirici vereceklerini söylediler bana anksiyete ilacı vermişler. Ben o ilaçla elimi, kolumu tutamadım. Kaç kere kesildi o yayın. O sırada beni kamçılamak için arkadaşım bana annemle ilgili bir söz etti. Kıza bunu söylettiler. Ben tabii o sırada çıldırdım. Zaten sarhoş gibiyim. Ayakkabı filan çıkardım. Kıza pitbull kafalı demişim. O benim tabirim bile değil. İzleyince gülüyorum. Ben o zaman şikayetçi olsaymışım."

Kaynak: YouTube ekran görüntüsüKaynak: YouTube ekran görüntüsü

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