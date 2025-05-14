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Taburcu olan Berk Atan'dan yeni paylaşım! Eski günlerine geri dönüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.05.2025 12:27
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Taburcu olan Berk Atan’dan yeni paylaşım! Eski günlerine geri dönüyor

Geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan Berk Atan, taburcu olduktan sonra sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başladı. Sağlık durumu günden güne iyiye giden yakışıklı oyuncu, son olarak deniz kenarında keyif yaptığı anları yayınladı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen "Gönül Dağı" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AAKaynak: AA

Berk Atan kaza sonrası yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar merak eden, arayan, soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun" demişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

''KABURGADA 6 KIRIK VAR''

İstanbul'da görüntülenen ve kötü bir kaza atlattık diyen Berk Atan, "Kötü bir kaza atlattık ama ayaktayız. Şu an kaburgada hala 6 kırık var. Haftaya gidip 2-3 bölüm de arka arkaya çekeceğim'' şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sağlık durumu günden güne iyiye giden yakışıklı oyuncu, sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Deniz kenarında keyif yaptığı anları yayınlayan Atan, daha sonra otomobil içinde çekildiği bir kareyi sevenlerinin beğenisine sundu.

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