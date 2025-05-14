Hastaneye kaldırılan Gökhan Güney'den ilk açıklama
Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney'den gelen haber sevenlerini korkutmuştu. Güney, sağlık durumunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
80'li yıllara damgasını vuran isimlerden sevilen sanatçı 71 yaşındaki Gökhan Güney'in hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Bel ve bacağındaki ağrılar nedeniyle hastaneye giden Güney, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
HASTANEDEN PAYLAŞTI
Güney, hastane odasından çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:
"Beni merak eden tüm sevenlerim. Pazar gecesi şiddetli bel ve bacak ağrısı ile hastaneye geldik, yatışım yapıldı. Tetkikler halen devam etmekte. Endişelendiren bir durum söz konusu değil. Emin ellerde ve sevgiyle ilgilenen bir hastanedeyim. Benim için endişelen ve beni merak edip arayan soran herkese teşekkür ederim"
"GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI YAĞDI
Ünlü sanatçıya sevenlerinden ve sanat camiasındaki dostlarından çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı geldi.
GÖKHAN GÜNEY KİMDİR?
Gökhan Güney 1954 yılında dünyaya geldi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğan Güney, yedi kardeşin en küçüğüdür. 1967 yılında İstanbul'a üniversitedeki ağabeyinin yanına ziyarete gelen Güney daha sonra bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başladı. Askerlik çağına kadar tekstil işiyle uğraştı.
1979 yılında 'Garibin Çilesi' isimli ilk albümünü müzik marketlere sundu. Aynı zamanda onun için bu yılardan sonra kariyeri resmi olarak da başlamış oldu. Yeşilçam'da Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok isimle 20 filmde oynadı.
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