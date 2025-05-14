Barış Arduç kiracısını icraya verdi: "Mecbur kaldım"
Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Barış Arduç, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Beşiktaş'taki kiracısının üç aylık kira bedelini 50 bin TL eksik yatırması nedeniyle dava açtı.
"Kiralık Aşk", "Deliha" yapımlarıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Barış Arduç, Beşiktaş'ta oturan kiracısıyla mahkemelik oldu.
Arduç, Beşiktaş'taki evinin kiracısı tarafından üç ay boyunca eksik ödeme yapıldığı gerekçesiyle icra takibi başlattı.
Geçtiğimiz yıl, kiracısının kira bedelini eksik yatırdığını fark eden Arduç, üç ay boyunca toplamda 50 bin TL'lik eksik ödeme yapıldığını belirtti. Ünlü oyuncunun bu durumu kiracısına iletmesine rağmen herhangi bir olumlu dönüş alamadı.
Talebinin yanıtsız kalması üzerine yasal yollara başvuran Arduç, icra takibi başlattı. Ancak kiracısının bu takibe itiraz etmesi nedeniyle ünlü oyuncu, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne itirazın iptali için dava açtı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Arduç, mahkemeye sunduğu dilekçede, üç ay boyunca eksik ödeme yapması üzerine kiracısına icra takibi başlattığını ifade etti. Kiracısının buna itiraz etmesi üzerine dava açmak zorunda kaldığını belirten Arduç, dilekçesinde uğradığı zararın giderilmesini talep etti.
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Barış Arduç'un başvurusunu kabul etti. Dava, önümüzdeki günlerde mahkemede görülecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en mutlu şehirleri açıklandı: İlk sırada Kopenhag var
- Piyasalarda bahar havası! Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş açıkladı
- Doğal kalp ilacı doğada bulundu! Tansiyon ve kolesterolü sabitleyen o bitki
- SSK, BAĞ-KUR'luya temmuzda ek zam hesaplandı! Emekliye en az 16.402 TL gövde maaş! 14.456, 15.000, 17.850 TL alana...
- Bu şehirde yaşayanlar ve memleketi olanlar dikkat! Türkiye'nin kanser haritasındaki en riskli nokta…
- 1. dönem geçici vergi ne zaman, hangi tarihte? Geçici Vergi ne demek?
- Tarım Kredi kat kat fırsat kataloğu yayınlandı! Tiryaki çay 199 TL, 40'lı tuvalet kağıdı 239 TL...
- Rekabet Kurumu'ndan Apple'a soruşturma! Teknoloji zincirleri de dahil edildi
- İl il Türkiye 2025 nüfusu belli oldu! TÜİK verileri açıkladı: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehir
- Papa İznik'e neden gelmek istiyor? Hristiyanlık için İznik'in anlamı ne, neden önemli?
- Eczacılık günü ne zaman, hangi tarihte? 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü? Eczacılık Günü mesajları 2025
- 2025 Eurovision ne zaman, saat kaçta? Eurovision Türkiye'de nasıl izlenir, ilk ve ikinci yarı finalde hangi ülkeler yarışacak?