14 Mayıs 2025, Çarşamba
Haberler Magazin Haberleri Barış Arduç kiracısını icraya verdi: "Mecbur kaldım"

Barış Arduç kiracısını icraya verdi: "Mecbur kaldım"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.05.2025 09:24
ABONE OL
Barış Arduç kiracısını icraya verdi: Mecbur kaldım

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Barış Arduç, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Beşiktaş'taki kiracısının üç aylık kira bedelini 50 bin TL eksik yatırması nedeniyle dava açtı.

"Kiralık Aşk", "Deliha" yapımlarıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Barış Arduç, Beşiktaş'ta oturan kiracısıyla mahkemelik oldu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Arduç, Beşiktaş'taki evinin kiracısı tarafından üç ay boyunca eksik ödeme yapıldığı gerekçesiyle icra takibi başlattı.

Geçtiğimiz yıl, kiracısının kira bedelini eksik yatırdığını fark eden Arduç, üç ay boyunca toplamda 50 bin TL'lik eksik ödeme yapıldığını belirtti. Ünlü oyuncunun bu durumu kiracısına iletmesine rağmen herhangi bir olumlu dönüş alamadı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Talebinin yanıtsız kalması üzerine yasal yollara başvuran Arduç, icra takibi başlattı. Ancak kiracısının bu takibe itiraz etmesi nedeniyle ünlü oyuncu, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne itirazın iptali için dava açtı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sabah'ta yer alan habere göre; Arduç, mahkemeye sunduğu dilekçede, üç ay boyunca eksik ödeme yapması üzerine kiracısına icra takibi başlattığını ifade etti. Kiracısının buna itiraz etmesi üzerine dava açmak zorunda kaldığını belirten Arduç, dilekçesinde uğradığı zararın giderilmesini talep etti.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Barış Arduç'un başvurusunu kabul etti. Dava, önümüzdeki günlerde mahkemede görülecek.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör