Survivor İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker'den duygusal paylaşım!
Kıyasıya rekabetin sürdüğü Survivor'da şampiyonun belli olmasına çok az bir zaman kaldı. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın iddialı isimlerinden İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker, sosyal medyadaki paylaşımıyla dikkat çekti.
Survivor All Star'da büyük finale sayılı günler kaldı. Heyecanın ve gerilimin doruk noktasına ulaştığı yarışmada duygusal anlar da yaşanıyor. Yarışmayı başından beri takip eden eski Survivor yarışmacısı İlayda Şeker, eşi İsmail Balaban'a her fırsatta aşkını ilan ediyor.
Eski şampiyonlardan İsmail Balaban, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde 'Son iki dokunulmazlık oyununda oymamak istemediğini' söylemişti. Balaban, oyunlarda yer almama kararını şu sözlerle açıklamıştı:
''Aday olmayı beklemiyordum. Demek arkada bir şeyler dönüyor ki ismim çıktı. Bu hafta için bir karar aldım. Ben takım arkadaşlarıma avantaj sağlamak istiyorum, son iki dokunulmazlıkta oynamama kararı aldım kendi adıma. Ben hiçbir zaman oyundan korkmadım kaçmadım da. Özellikle Hikmet meydan okudu. Meydan okumasının arkasında dursun, arkadaşlara desin ki benim adımı yazsın. Gelsin potada onu bekliyorum''
EŞİNDEN DESTEK PAYLAŞIMI
İsmail'in sürpriz oyun kararının ardından eşi eski Survivor yarışmacısı İlayda Şeker destek paylaşımı yapmıştı. İlayda Şeker, sosyal medya hesabından eşi İsmail Balaban'ın oyun alanından bir fotoğrafını kalp emojisi ekleyerek yayınlamıştı.
Karnı burnunda hamile İlayda Şeker, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Eşinin oyunlarını hiçbir zaman kaçırmayan Şeker, eşinin parkurda yer alan karelerini 'Seni özledim çok' notuyla Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Eşinin oyunda galip geldiği anları da alıntılayan eski Survivor yarışmacısı, nazar boncuğu ve kalp emojisi ekledi.
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