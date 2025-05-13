Survivor İsmail Balaban’ın eşi İlayda Şeker’den duygusal paylaşım!

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Eski şampiyonlardan İsmail Balaban, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde 'Son iki dokunulmazlık oyununda oymamak istemediğini' söylemişti. Balaban, oyunlarda yer almama kararını şu sözlerle açıklamıştı:

''Aday olmayı beklemiyordum. Demek arkada bir şeyler dönüyor ki ismim çıktı. Bu hafta için bir karar aldım. Ben takım arkadaşlarıma avantaj sağlamak istiyorum, son iki dokunulmazlıkta oynamama kararı aldım kendi adıma. Ben hiçbir zaman oyundan korkmadım kaçmadım da. Özellikle Hikmet meydan okudu. Meydan okumasının arkasında dursun, arkadaşlara desin ki benim adımı yazsın. Gelsin potada onu bekliyorum''