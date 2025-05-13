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O Ses Türkiye şampiyonu Mert Özer'den ilk paylaşım geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.05.2025 14:30 Güncelleme: 13.05.2025 14:33
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O Ses Türkiye şampiyonu Mert Özer’den ilk paylaşım geldi

O Ses Türkiye 2025te büyük final heyecanı sona erdi. Şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşayan 18 yaşındaki görme engelli yarışmacı Mert Özer, sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı.

Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in oturduğu O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu. 18 yaşındaki görme engelli lise öğrencisi Mert Özer, izleyicilerin oylarıyla sezonun birincisi oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Halk oylamasıyla en fazla oyu alan O Ses Türkiye 2025'in şampiyonu bu sezonun birincisi Gökhan Özoğuz'un takımından Mert Özer oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İngilizce söylediği şarkıyla ilk kez programda adını duyuran genç lise öğrencisi Mert, kendisini bu sözlerle anlatmıştı:

''Adım Mert Özer, 18 yaşındayım, lise son sınıftayım. 5-6 yaşımdan itibaren müzikle ilgileniyorum. Müzik okullarında okumaya çalıştım ama belli kaynaklardan dolayı sorun yaşadım devam edemedim. ABD'de Berkeley okulunu bursla kazandım. Küçüklüğümden beri O Sesi izliyorum. 4 Türkçe ve 2 yabancı şarkı seçmiştim. Dördünüzün dönmesinden dolayı çok şaşırdım, çok heyecanlıyım. Seçimimi spontane olarak yapmak istedim. Biliyordum seçmenin zor olacağını ama dördünüz birden dönünce iyice zor oldu. Ben çok heyecanlıyım''

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ŞAMPİYONLUK SONRASI İLK PAYLAŞIM

Sezonu şampiyon olarak göğüslemeyi başaran genç yarışmacı, birinci olmasının ardından Instagram hesabından zafer gecesinden bir anı takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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