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Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu! "Eşimi hala seviyorum"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.05.2025 12:25
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Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu! Eşimi hala seviyorum

Hülya Avşar'ın programına konuk olan Güzide Duran, Adnan Aksoy'la evliliğinin sona erme sürecini gözyaşları içinde anlattı. Özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yapan Duran, Okan Buruk'la ilgili çıkan iddialara net bir yanıt verdi.

Adnan Aksoy ile 16 yıllık evliliğini sonlandıran Güzide Duran'ın adı Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

Son olarak, Hülya Avşar'ın programına konuk olan Güzide Duran, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

"EŞİMİ HALA SEVİYORUM"

Duran, "Eşime çok aşık oldum. İstanbul'da sporda tanıştık. Boşanacağım diye evlenmedim. Hayalim beraber yaşlanmaktı. 18 yıllık emek varken bu kadar kolay bitiyor olması bana ağır geldi. İki çocuğumun babası, hâlâ seviyorum tabi ki de" dedi.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Avşar'ın "Kalbindeki acı geçiyor mu?" sorusu karşısında ise Güzide Duran, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: YouTube ekran görüntüsüKaynak: YouTube ekran görüntüsü

AŞK İDDİALARINA NET YANIT

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile adının anılması hakkında da konuşan Duran, "Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz merhabalaşıyoruz. Her iki taraf da bununla ilgili açıklama yaptı. İspatlayacağım diye gibi derdim yok, kendimden eminim sonuçta" ifadelerini kullandı.

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