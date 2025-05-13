Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu! "Eşimi hala seviyorum"

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile adının anılması hakkında da konuşan Duran, "Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz merhabalaşıyoruz. Her iki taraf da bununla ilgili açıklama yaptı. İspatlayacağım diye gibi derdim yok, kendimden eminim sonuçta" ifadelerini kullandı.