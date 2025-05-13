Sabancıların eski damadı eski eşinin hapis yatmasını istedi!

Kaynak: A HABER ARŞİV

İddiaları reddeden Faruk Bilen de, Çiğdem Sabancı'ya 75 milyon liralık tazminat talepli karşı boşanma davası açtı. Faruk Bilen'in eş olarak üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdiğinin anlatıldığı dilekçede, "Müvekkil, eşi Çiğdem Sabancı tarafından maddi ve manevi ağır mağduriyetler yaşamış ve aşağılamalara maruz kalmıştır. Hiçbir sebep yokken evden atılan müvekkil, eşinin ağır kusurlu tavırları sebebiyle aile sıcaklığının yokluğuna sürüklenmiştir. Eşinin ağır kusurlu davranışları sebebiyle tarafların boşanmalarını istiyoruz. Müvekkil için aylık 250 bin lira nafaka ile 75 milyon lira tazminat talep ediyoruz" denildi.