Gökhan Güney sevenlerini korkuttu! Hastaneye kaldırıldı

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Kısa süre sonra Fatma hanımla evlendi. Selim, Büşra ve Serhan isimli çocukları oldu. Bir yandan iş hayatını devam ettiren bir yandan da Melahat Pars yönetimindeki Kadıköy Musiki Cemiyetindeki eğitimini sürdüren ünlü isim 1979 yılında 'Garibin Çilesi isimli ilk albümünü müzik marketlere sundu. Aynı zamanda onun için bu yılardan sonra kariyeri resmi olarak da başlamış oldu. Yeşilçam'da Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok isimle 20 filme imza attı.