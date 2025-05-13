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Gökhan Güney sevenlerini korkuttu! Hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.05.2025 16:34 Güncelleme: 13.05.2025 16:34
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Gökhan Güney sevenlerini korkuttu! Hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin sevilen ismi Gökhan Güney'den korkutan haber geldi. 71 yaşındaki ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı. İşte haberin detayları...

"Candan Sevmeli", "Yaraladın Beni" ve "Melek Yüzlüm" gibi unutulmaz şarkılarla hafızalara kazınan usta sanatçı Gökhan Güney, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

71 yaşındaki Güney'den gelen haber sevenlerini korkuttu. Temiz Magazin'de yer alan habere göre; Gökhan Güney, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Tetkikleri süren usta sanatçı için henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

GÖKHAN GÜNEY KİMDİR?

Gökhan Güney 1954 yılında dünyaya gelmişti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğan Güney, yedi kardeşin en küçüğüdür. 1967 yılında İstanbul'a üniversitedeki ağabeyinin yanına ziyarete gelen Güney daha sonra bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başladı. Askerlik çağına kadar tekstil işiyle uğraştı. Askerliğini Urfa'da bandocu olarak tamamladıktan sonra İstanbul'a geri döndü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Kısa süre sonra Fatma hanımla evlendi. Selim, Büşra ve Serhan isimli çocukları oldu. Bir yandan iş hayatını devam ettiren bir yandan da Melahat Pars yönetimindeki Kadıköy Musiki Cemiyetindeki eğitimini sürdüren ünlü isim 1979 yılında 'Garibin Çilesi isimli ilk albümünü müzik marketlere sundu. Aynı zamanda onun için bu yılardan sonra kariyeri resmi olarak da başlamış oldu. Yeşilçam'da Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok isimle 20 filme imza attı.

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