Nişanlanmışlardı! Kerem Görsev ve Zeynep Özyılmazel'den beklenmedik karar
Geçtiğimiz aylarda caz piyanisti Kerem Görsev ve şarkıcı Zeynep Özyılmazel'in nişanlandıkları ortaya çıkmıştı. Evlilik yolunda ilerleyen ünlü çiftten beklenmedik bir haber geldi.
Usta piyanist Kerem Görsev ile şarkıcı Zeynep Özyılmazel'in sürpriz birlikteliği magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Aralarındaki 17 yaş farkıyla sıkça dikkat çeken çiftin ilişkisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Günaydın'dan Bülent Cankurt bugünkü köşe yazısında konuyu şu sözlerle kaleme aldı:
"63 yaşındaki caz piyanisti Kerem Görsev ile şarkıcı Neco'nun kendisi gibi müzisyen kızı Zeynep Özyılmazel'in (47) aşkını şubatta ilk ben müjdelemiştim. Önceki ay da kendi aralarında nişanlandıklarını açıklayan aşıklarla ilgili bu kez maalesef tatsız bir haberim var!
Havalimanında karşılaştığım Kerem Görsev'e, Zeynep Özyılmazel ile Bodrum'da yapmayı planladıkları düğünün tarihini sorunca, ayrıldıklarını söyledi! Sebebini açıklamadı ama kavga-gürültü etmeden dostça yollarını ayırdıklarını belirtti.
Aynı meslekte oldukları için çok iyi anlaştıkları konuşulan aşıkların ayrılığına şaşırdım doğrusu. Kerem Görsev üçüncü, Zeynep Özyılmazel de ikinci evliliğine hazırlanıyordu ama olmadı. Ne diyelim; ikisi için de hayırlısı olsun."
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