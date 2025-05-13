Nişanlanmışlardı! Kerem Görsev ve Zeynep Özyılmazel’den beklenmedik karar

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Günaydın'dan Bülent Cankurt bugünkü köşe yazısında konuyu şu sözlerle kaleme aldı:

"63 yaşındaki caz piyanisti Kerem Görsev ile şarkıcı Neco'nun kendisi gibi müzisyen kızı Zeynep Özyılmazel'in (47) aşkını şubatta ilk ben müjdelemiştim. Önceki ay da kendi aralarında nişanlandıklarını açıklayan aşıklarla ilgili bu kez maalesef tatsız bir haberim var!