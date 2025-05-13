İmaj değiştirmişti! Afra Saraçoğlu son haliyle dikkat çekti

Yeni projelerle ilgili sorulara "Eh işte bakıyoruz, okuyoruz bir şeyler" diyerek değerlendirme sürecinde olduğunu ifade etti. Saraçoğlu, yaz planları hakkında ise "Tatil yapmadan olur mu, tabii ki tatil yapacağım" dedi.

Kaynak: Instagram