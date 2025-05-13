İmaj değiştirmişti! Afra Saraçoğlu son haliyle dikkat çekti
Mert Ramazan Demir ile başrollerini paylaştıkları Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, proje biter bitmez imaj değişikliğine gitmişti. Geçtiğimiz gün muhabirler tarafından görüntülenen güzel oyuncu, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Son dönemin parlayan yıldızlarından Afra Saraçoğlu, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
SARIŞIN OLDU!
'Yes blonde hair' yani 'evet sarı saç' notuyla paylaştığı yeni haline hayranlarından, övgü dolu yorumlar gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Washington ziyaretinin ardından İstanbul'a dönen Saraçoğlu, önceki gün Bebek Parkı'nda objektiflere takıldı.
Yanında birden fazla güvenlik görevlisiyle yürüyen Saraçoğlu, parktakilerin ilgi odağı oldu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu "Reklam çekimi vardı, şimdi başka bir bölümün çekimine gidiyorum" açıklamasında bulundu.
Yeni projelerle ilgili sorulara "Eh işte bakıyoruz, okuyoruz bir şeyler" diyerek değerlendirme sürecinde olduğunu ifade etti. Saraçoğlu, yaz planları hakkında ise "Tatil yapmadan olur mu, tabii ki tatil yapacağım" dedi.
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