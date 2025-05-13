13 Mayıs 2025, Salı
Haberler Magazin Haberleri İmaj değiştirmişti! Afra Saraçoğlu son haliyle dikkat çekti

İmaj değiştirmişti! Afra Saraçoğlu son haliyle dikkat çekti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.05.2025 10:13 Güncelleme: 13.05.2025 10:35
ABONE OL
İmaj değiştirmişti! Afra Saraçoğlu son haliyle dikkat çekti

Mert Ramazan Demir ile başrollerini paylaştıkları Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, proje biter bitmez imaj değişikliğine gitmişti. Geçtiğimiz gün muhabirler tarafından görüntülenen güzel oyuncu, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Son dönemin parlayan yıldızlarından Afra Saraçoğlu, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SARIŞIN OLDU!

'Yes blonde hair' yani 'evet sarı saç' notuyla paylaştığı yeni haline hayranlarından, övgü dolu yorumlar gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Washington ziyaretinin ardından İstanbul'a dönen Saraçoğlu, önceki gün Bebek Parkı'nda objektiflere takıldı.

Kaynak: SABAHKaynak: SABAH

Yanında birden fazla güvenlik görevlisiyle yürüyen Saraçoğlu, parktakilerin ilgi odağı oldu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu "Reklam çekimi vardı, şimdi başka bir bölümün çekimine gidiyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Yeni projelerle ilgili sorulara "Eh işte bakıyoruz, okuyoruz bir şeyler" diyerek değerlendirme sürecinde olduğunu ifade etti. Saraçoğlu, yaz planları hakkında ise "Tatil yapmadan olur mu, tabii ki tatil yapacağım" dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör