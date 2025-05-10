Hande Ünsal: "Kalbim yerinden çıkacak gibi"

Ünsal, kariyerinin ilk albümü 'Halim'in lansman konserinde gazetecilerle bir araya geldi.

Ünsal, "Çok heyecanlıyım. Kalbim yerinden çıkacak gibi. 2 senedir üzerinde çalıştığımız, güzel bir albüm oldu. Bu benim manifestom ve var olma şeklim. Herkesin bir hali var, bu da benim halim" dedi.

Kaynak: Instagram