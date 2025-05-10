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Hande Ünsal: "Kalbim yerinden çıkacak gibi"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.05.2025 17:03
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Hande Ünsal: Kalbim yerinden çıkacak gibi

Hande Ünsal, kariyerinin ilk albümü ‘Halim’in lansman konserinde sahne aldı.

İlk olarak Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu'nun "Köle" adlı şarkısında yaptığı kadın vokal sesiyle tanınan Hande Ünsal kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

Ünsal, kariyerinin ilk albümü 'Halim'in lansman konserinde gazetecilerle bir araya geldi.

Ünsal, "Çok heyecanlıyım. Kalbim yerinden çıkacak gibi. 2 senedir üzerinde çalıştığımız, güzel bir albüm oldu. Bu benim manifestom ve var olma şeklim. Herkesin bir hali var, bu da benim halim" dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Konsere albümün çıkış parçası 'Lovelandım'la başlayan Ünsal, misafirleri tarafından dakikalarca alkışlandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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