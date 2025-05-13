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Alişan takipçilerini uyardı! Annesinin Instagram hesabı ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.05.2025 10:31
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Alişan takipçilerini uyardı! Annesinin Instagram hesabı ele geçirildi

Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan iki çocuk babası Alişan, takipçilerini önemli bir konuda uyardı. Annesinin Instagram hesabının hacklendiğini duyuran ünlü türkücü, 'Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak' dedi.

Sosyal medya hesapları hackerlerin hedefi olmaya devam ediyor. Son olarak ünlü türkücü Alişan'ın annesinin Instagram hesabı hacklendi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Bunun üzerine Alişan, Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçilerini uyardı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Bu işin peşini bırakmayacağını belirten Alişan şu ifadeleri kullandı:

"Annemin Instagram hesabını hacklemişler, hesap şu anda bizde değil... En genç yarına hesabı alırız ama o zamana kadar sizlere herhangi bir mesaj gelirse, ya da hesaptan bir paylaşım yapılırsa lütfen itibar etmeyiniz... Bu arada sadece hesabı geri almayacağız, bu pisliği kim yaptıysa o da ortaya çıkacak!"

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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