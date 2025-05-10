Zeynep Sever Demirel doğum kilolarından kurtuldu! Bakın kaç kilo vermiş

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Demirel, "Hepsi gitmedi aslında ama neredeyse 30 kilogram almama rağmen 2.5 ay içerisinde 20 kilo kadarı gitti, diğerlerine kıyasla en hızlı kilo verdiğim hamileliğim b oldu. 8 kilogram civarı bir şey kaldı yaza kadar bakacağız artık" dedi.

ÇOCUKLARININ İSİMLERİNDEKİ MOTTO

Geçtiğimiz haftalarda Youtube kanalına konuk olan ünlü isim, "Bizim bir v,y,z mottomuz var. Volkan, Zeynep... Ortada da y harfi olduğu için y harfi takıntımız var. Yade aslında çok eski bir isimdi. Yeda'nın ismini de Volkan diretti. Yasmin'de de artık tekerleme gibi olmasın biraz daha bilindik isimlere gidelim dedim." ifadelerini kullanmıştı.