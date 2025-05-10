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Zeynep Sever Demirel doğum kilolarından kurtuldu! Bakın kaç kilo vermiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.05.2025 15:41
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Zeynep Sever Demirel doğum kilolarından kurtuldu! Bakın kaç kilo vermiş

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçildikten sonra 2010'da Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever Demirel, doğumdan sonra kaç kilo verdiğini açıkladı.

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçildikten sonra 2010'da Volkan Demirel ile evlenen, Zeynep Sever Demirel üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşıyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Zeynep Sever Demirel, takipçileriyle soru cevap yaptı.

Instagram hesabından en çok sorulan soruya yanıt veren Zeynep Sever Demirel, kaç kilo verdiğini açıkladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Demirel, "Hepsi gitmedi aslında ama neredeyse 30 kilogram almama rağmen 2.5 ay içerisinde 20 kilo kadarı gitti, diğerlerine kıyasla en hızlı kilo verdiğim hamileliğim b oldu. 8 kilogram civarı bir şey kaldı yaza kadar bakacağız artık" dedi.

ÇOCUKLARININ İSİMLERİNDEKİ MOTTO

Geçtiğimiz haftalarda Youtube kanalına konuk olan ünlü isim, "Bizim bir v,y,z mottomuz var. Volkan, Zeynep... Ortada da y harfi olduğu için y harfi takıntımız var. Yade aslında çok eski bir isimdi. Yeda'nın ismini de Volkan diretti. Yasmin'de de artık tekerleme gibi olmasın biraz daha bilindik isimlere gidelim dedim." ifadelerini kullanmıştı.

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