Türkan Şoray'ın duygusal anları! 52 yıl sonra ziyaret etti
Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, 1973 yılında Ümmühan karakterini canlandırdığı Mahpus filmindeki çekim mekânı olarak kullanılan Nevşehir Meryem Ana Kilisesi'ni 52 yıl sonra yeniden ziyaret ederek anılarını tazeledi.
Yeşilçam'ın ünlü sinema sanatçısı Türkan Şoray, 52 yıl önce 'mahpus' filminin çekildiği Meryem Ana Kilisesi kilisesini ziyaret etti.
O yıllarda cezaevi olarak kullanılan tarihi yapı, Şoray'ın hafızalara kazınan sahnelerine ev sahipliği yapmıştı. Yıllar sonra aynı mekâna yeniden adım atan usta oyuncu Şoray, duygusal anlar yaşadı.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ziyareti sırasında Türkan Şoray'a, Eski Meryem Ana kilisesinin tarihi hakkında bilgi verdi.
Restorasyon çalışmaları sonrasında yeniden hayata kazandırılan Meryem Ana Kilisesi, sadece sinema ve tarih meraklılarını değil, aynı zamanda kültür turizmine ilgi duyan ziyaretçileri de bölgeye çekmeye başladı. Bu dönüşüm, Nevşehir'in turizm çeşitliliğini artırırken, bölgedeki ekonomik ve sosyal canlılığa da katkı sağladı.
Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün restorasyon sonrası amacının sadece fiziksel iyileştirmeyi değil, mekânın tarihî dokusuna uygun şekilde kültürel ve sanatsal işlevlerle canlandırılmasını da hedefleyerek sürdürülebilir bir koruma anlayışı benimsedi.
Bu kapsamlı çalışma, Meryem Ana Kilisesi'ni geçmiş ile bugün arasında bir köprü haline getirirken, benzer tarihi yapıların da yeni bir vizyonla toplumsal hayata kazandırılması için örnek teşkil ediyor.
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