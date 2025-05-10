Türkan Şoray’ın duygusal anları! 52 yıl sonra ziyaret etti

Kaynak: İHA

Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün restorasyon sonrası amacının sadece fiziksel iyileştirmeyi değil, mekânın tarihî dokusuna uygun şekilde kültürel ve sanatsal işlevlerle canlandırılmasını da hedefleyerek sürdürülebilir bir koruma anlayışı benimsedi.

Bu kapsamlı çalışma, Meryem Ana Kilisesi'ni geçmiş ile bugün arasında bir köprü haline getirirken, benzer tarihi yapıların da yeni bir vizyonla toplumsal hayata kazandırılması için örnek teşkil ediyor.