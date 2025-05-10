Anne olmak için gün sayan Meriç Aral'dan karnı burnunda paylaşım!
Oyuncu çift Meriç Aral ve Serkan Keskin, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Hamileliğinden dolayı bir süredir setlere ara veren başarılı oyuncu Meriç Aral, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla dikkat çekti.
Yaklaşık 6 yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu çift Serkan Keskin ve Meriç Aral, 19 Eylül 2024'te dünyaevine girmişti. Uzun süren aşklarını nikâh masasına taşıyan çiftin düğünü, sanat camiasından pek çok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşmişti.
Eylül ayında dünyaevine giren çiftten müjdeli haber geldi. Rol aldığı Sandık Kokusu dizisinden ayrılan Meriç Aral'ın hamile olduğu ortaya çıktı.
Gazete Magazin'in haberine göre; muhabirlerin tebriklerini kabul eden Meriç Aral, "İyi geçiyor, dinleniyorum bu aralar. Setim bitti. Senaryo gereği diziden ayrıldım, hamilelikle denk geldi" dedi.
BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU
"Tamamen sağlıklı olsun tek temennimiz bu" diyen Meriç Aral, bebeğinin cinsiyetinin de erkek olduğunu açıkladı.
Aral, Instagram hesabındaki son gönderisine "Sakinim ama delireceğim gibi" notunu düştü. Ayna karşısında poz veren Meriç Aral'ın büyüyen karnı dikkat çekti.
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