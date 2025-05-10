10 Mayıs 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Anne olmak için gün sayan Meriç Aral'dan karnı burnunda paylaşım!

Anne olmak için gün sayan Meriç Aral'dan karnı burnunda paylaşım!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.05.2025 14:06
ABONE OL
Anne olmak için gün sayan Meriç Aral’dan karnı burnunda paylaşım!

Oyuncu çift Meriç Aral ve Serkan Keskin, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Hamileliğinden dolayı bir süredir setlere ara veren başarılı oyuncu Meriç Aral, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla dikkat çekti.

Yaklaşık 6 yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu çift Serkan Keskin ve Meriç Aral, 19 Eylül 2024'te dünyaevine girmişti. Uzun süren aşklarını nikâh masasına taşıyan çiftin düğünü, sanat camiasından pek çok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Eylül ayında dünyaevine giren çiftten müjdeli haber geldi. Rol aldığı Sandık Kokusu dizisinden ayrılan Meriç Aral'ın hamile olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Gazete Magazin'in haberine göre; muhabirlerin tebriklerini kabul eden Meriç Aral, "İyi geçiyor, dinleniyorum bu aralar. Setim bitti. Senaryo gereği diziden ayrıldım, hamilelikle denk geldi" dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

"Tamamen sağlıklı olsun tek temennimiz bu" diyen Meriç Aral, bebeğinin cinsiyetinin de erkek olduğunu açıkladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Aral, Instagram hesabındaki son gönderisine "Sakinim ama delireceğim gibi" notunu düştü. Ayna karşısında poz veren Meriç Aral'ın büyüyen karnı dikkat çekti.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör