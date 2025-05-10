Anne olmak için gün sayan Meriç Aral’dan karnı burnunda paylaşım!

Yaklaşık 6 yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu çift Serkan Keskin ve Meriç Aral, 19 Eylül 2024'te dünyaevine girmişti. Uzun süren aşklarını nikâh masasına taşıyan çiftin düğünü, sanat camiasından pek çok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşmişti.