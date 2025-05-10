Hadise'den kendisine gelen eleştirilere sert yanıt!
Son günlerde sahne şovları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hadise Açıkgöz, 'Salonu dolduramıyor' eleştirilerine sahneden yanıt verdi.
Sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra özel hayatıyla adından söz ettiren Hadise, son dönemde açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Avrupa turnesi kapsamında birçok ülkede sahne alan ünlü şarkıcı, turunu tamamladı. Ancak, konserlerine dair eleştirilerle karşı karşıya kaldı.
SAHNEDEN AÇIKLAMA YAPTI
Gazete Magazin'in haberine göre; "Konserleri dolmuyor" eleştirilerine maruz kalan ünlü şarkıcı, tepkisini sahnede dile getirdi.
Hadise, "Bir fotoğraf çekilmiş bir konserimizden, insanlar içeriye girerken arka taraflar daha tam dolmamışken. 'Hadise salonları dolduramıyor.' Şimdi bakın bu kötü niyet değil de ne? Böyle magazin yapılır mı sizce?" diyerek kendisini hedef alanlara sitem etti.
"BANA GELİNCE SAATLERCE KONUŞUYORLAR"
Ünlü isim, sözlerine "Ben size şunu söyleyeyim tabi ki her sahne tamamen dolu olmayabilir. Ben Hadise olarak bunu kabul edebiliyorum. Bunu birçok sanatçı yaşıyor onlara bir şey demiyorlar ama bana gelince saatlerce konuşabiliyorlar" diye devam etti.
"HER ŞEHİR AYRI GÜZELDİ"
39 yaşındaki ünlü şarkıcı, Avrupa turnesinden kareleri "Her şehir ayrı güzeldi… Avrupa turumuz bitti. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız" notuyla paylaştı.
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