Hadise’den kendisine gelen eleştirilere sert yanıt!

"BANA GELİNCE SAATLERCE KONUŞUYORLAR"

Ünlü isim, sözlerine "Ben size şunu söyleyeyim tabi ki her sahne tamamen dolu olmayabilir. Ben Hadise olarak bunu kabul edebiliyorum. Bunu birçok sanatçı yaşıyor onlara bir şey demiyorlar ama bana gelince saatlerce konuşabiliyorlar" diye devam etti.

"HER ŞEHİR AYRI GÜZELDİ"

39 yaşındaki ünlü şarkıcı, Avrupa turnesinden kareleri "Her şehir ayrı güzeldi… Avrupa turumuz bitti. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız" notuyla paylaştı.

Kaynak: Instagram