Sarışın oldu! Funda Arar'dan sürpriz imaj değişikliği
Funda Arar, yeni imajıyla gündeme geldi. 50 yaşındaki ünlü şarkıcı, sezonu sarı saçlarıyla açtı.
Ünlü şarkıcı Funda Arar, imajını değiştirdi. 50 yaşındaki başarılı şarkıcı saçlarını kısaltıp sarıya boyattı.
Şarkıcı Funda Arar, yazı yeni imajıyla karşıladı. Saçlarını kısaltan ve sarıya boyatan Arar, yeni sezon ve yeni projeler için Safa Gülsoy'un objektifinin karşısına geçti.
"UZUN ZAMANDIR AKLIMDAYDI"
Çekimlerde basın mensuplarıyla konuşan Arar "Hep aynı olmaktan sıkıldım. Değişiklik olsun istedim. Fotoğraf çekimimiz vardı ve yeni şarkılar da geliyor. Küt, sarı saç uzun zamandır aklımdaydı. Pek cesaret edemiyordum ama fotoğraf çekimi öncesinde karar verdim" dedi.
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