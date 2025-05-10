Sarışın oldu! Funda Arar’dan sürpriz imaj değişikliği

"UZUN ZAMANDIR AKLIMDAYDI"

Çekimlerde basın mensuplarıyla konuşan Arar "Hep aynı olmaktan sıkıldım. Değişiklik olsun istedim. Fotoğraf çekimimiz vardı ve yeni şarkılar da geliyor. Küt, sarı saç uzun zamandır aklımdaydı. Pek cesaret edemiyordum ama fotoğraf çekimi öncesinde karar verdim" dedi.

Kaynak: Sosyal medya