Gamze Özçelik Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu!

Sabah'ın haberine göre; Özçelik, "Şartlar çok zorlu, yokluk çok derin... Yaşam mücadelesi veren Gazze halkının yanında olmaya, seslerini duyurmaya gayretimize devam ediyoruz. Her geçen gün ağırlaşan şartlara rağmen dünyadaki iyi insanların sesleri Gazze için yükselmeye devam ediyor" dedi.

Kaynak: SABAH