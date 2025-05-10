Gamze Özçelik Gazze'de Umut Aşevi'ni kurdu!
Oyunculuğuyla tanınan, son dönemde ise yardım faaliyetleriyle gönüllerde taht kuran Gamze Özçelik, savaşın ve yoksulluğun pençesindeki Gazze’de büyük bir insanlık projesine imza attı. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile bölgeye uzun süredir insani yardımlar ulaştıran Özçelik, geçtiğimiz haftalarda kurduğu ekmek fırınının ardından şimdi de “Umut Aşevi”ni hayata geçirdi.
Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu trajediye birçok ünlü isim sessiz kalırken, eski oyuncu ve hayırsever Gamze Özçelik, bölge halkı için elini taşın altına koydu.
İsrail'in ihlal ettiği ateşkes anlaşmasından sonra Gazze'de her türlü hayati ihtiyacın temini oldukça zorlaştı. Bölgede bulunan stokların da tükenme noktasına gelmesiyle birlikte Umuda Koşanlar Derneği harekete geçti.
Daha önce Gazze'de bir fırın açan Özçelik, şimdi de aşeviyle Filistinli mazlumlara sıcak yemek ve umut taşıyor.
Sabah'ın haberine göre; Özçelik, "Şartlar çok zorlu, yokluk çok derin... Yaşam mücadelesi veren Gazze halkının yanında olmaya, seslerini duyurmaya gayretimize devam ediyoruz. Her geçen gün ağırlaşan şartlara rağmen dünyadaki iyi insanların sesleri Gazze için yükselmeye devam ediyor" dedi.
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