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Gamze Özçelik Gazze'de Umut Aşevi'ni kurdu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.05.2025 08:59
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Gamze Özçelik Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu!

Oyunculuğuyla tanınan, son dönemde ise yardım faaliyetleriyle gönüllerde taht kuran Gamze Özçelik, savaşın ve yoksulluğun pençesindeki Gazze’de büyük bir insanlık projesine imza attı. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile bölgeye uzun süredir insani yardımlar ulaştıran Özçelik, geçtiğimiz haftalarda kurduğu ekmek fırınının ardından şimdi de “Umut Aşevi”ni hayata geçirdi.

İsrail'in aylardır süren saldırıları altında büyük bir insanlık dramının yaşandığı Gazze'de, milyonlarca insan açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.

Kaynak: SABAHKaynak: SABAH

Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu trajediye birçok ünlü isim sessiz kalırken, eski oyuncu ve hayırsever Gamze Özçelik, bölge halkı için elini taşın altına koydu.

Kaynak: SABAHKaynak: SABAH

İsrail'in ihlal ettiği ateşkes anlaşmasından sonra Gazze'de her türlü hayati ihtiyacın temini oldukça zorlaştı. Bölgede bulunan stokların da tükenme noktasına gelmesiyle birlikte Umuda Koşanlar Derneği harekete geçti.

Kaynak: SABAHKaynak: SABAH

Daha önce Gazze'de bir fırın açan Özçelik, şimdi de aşeviyle Filistinli mazlumlara sıcak yemek ve umut taşıyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sabah'ın haberine göre; Özçelik, "Şartlar çok zorlu, yokluk çok derin... Yaşam mücadelesi veren Gazze halkının yanında olmaya, seslerini duyurmaya gayretimize devam ediyoruz. Her geçen gün ağırlaşan şartlara rağmen dünyadaki iyi insanların sesleri Gazze için yükselmeye devam ediyor" dedi.

Kaynak: SABAHKaynak: SABAH

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